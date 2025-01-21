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Спасать птиц в Крыму приехали волонтеры из Москвы и Питера

Спасать птиц в Крыму приехали волонтеры из Москвы и Питера - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Спасать птиц в Крыму приехали волонтеры из Москвы и Питера

В Ялту для спасения пострадавших от разлива мазута птиц приехали волонтеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы и других крымских городов. Об этом рассказала... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T17:49

2025-01-21T17:49

2025-01-21T17:49

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ялта

янина павленко

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разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Ялту для спасения пострадавших от разлива мазута птиц приехали волонтеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы и других крымских городов. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.За последние сутки в пункты спасения доставлены две птицы, добавила Павленко.Кроме того, в регионе увеличилось число мониторинговых групп, которые обследуют береговую линию."Обследование береговой линии Большой Ялты не останавливается, несмотря на то, что выбросов мазута с прошлой недели не фиксируется. За весь период наблюдения таких фактов было 11, последний – 16 января. Тем не менее, работу по мониторингу не сворачиваем, более того, количество задействованных в ней групп увеличили до 133", - написала Павленко в своем Telegram-канале.В Крыму, Севастополе и на Кубани продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. В акватории вдоль береговой полосы, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собрано свыше 16 тонн нефтесодержащих отходов, использовано 925 килограммов сорбента. Всего с начала ликвидации последствий ЧС удалось собрать 170 500 тонн загрязненного песка и грунта. На площадки временного хранения вывезены 131 087 тонн и около 40 000 тонн доставлены в спецорганизации для утилизации.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в КрымуИз одного из четырех резервуаров "Волгонефти-239" откачали мазутБоремся за жизнь каждой: в Керчи продолжают спасать птиц от мазута

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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