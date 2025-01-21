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Спасать птиц в Крыму приехали волонтеры из Москвы и Питера - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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Спасать птиц в Крыму приехали волонтеры из Москвы и Питера
Спасать птиц в Крыму приехали волонтеры из Москвы и Питера - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Спасать птиц в Крыму приехали волонтеры из Москвы и Питера
В Ялту для спасения пострадавших от разлива мазута птиц приехали волонтеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы и других крымских городов. Об этом рассказала... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T17:49
2025-01-21T17:49
крым
ялта
янина павленко
новости крыма
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
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экология
птицы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Ялту для спасения пострадавших от разлива мазута птиц приехали волонтеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы и других крымских городов. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.За последние сутки в пункты спасения доставлены две птицы, добавила Павленко.Кроме того, в регионе увеличилось число мониторинговых групп, которые обследуют береговую линию."Обследование береговой линии Большой Ялты не останавливается, несмотря на то, что выбросов мазута с прошлой недели не фиксируется. За весь период наблюдения таких фактов было 11, последний – 16 января. Тем не менее, работу по мониторингу не сворачиваем, более того, количество задействованных в ней групп увеличили до 133", - написала Павленко в своем Telegram-канале.В Крыму, Севастополе и на Кубани продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. В акватории вдоль береговой полосы, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собрано свыше 16 тонн нефтесодержащих отходов, использовано 925 килограммов сорбента. Всего с начала ликвидации последствий ЧС удалось собрать 170 500 тонн загрязненного песка и грунта. На площадки временного хранения вывезены 131 087 тонн и около 40 000 тонн доставлены в спецорганизации для утилизации.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в КрымуИз одного из четырех резервуаров "Волгонефти-239" откачали мазутБоремся за жизнь каждой: в Керчи продолжают спасать птиц от мазута
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Спасать птиц в Крыму приехали волонтеры из Москвы и Питера

В Ялту для спасения птиц приехали волонтеры из Москвы, Питера и Анапы

17:49 21.01.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСпасение птиц в Ялте
Спасение птиц в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Ялту для спасения пострадавших от разлива мазута птиц приехали волонтеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы и других крымских городов. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.

"Помощь уже оказана 539 пернатым. Ежедневно на дежурство заступают более 40 человек, среди них не только местные волонтеры, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Севастополя, Алушты. Несколько дней назад прибыли помощники из Анапы, в том числе и практикующие ветеринары, которые спасают тяжелых птиц", - написала она в Telegram-канале.

За последние сутки в пункты спасения доставлены две птицы, добавила Павленко.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСпасение птиц в Ялте
Спасение птиц в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Спасение птиц в Ялте
Кроме того, в регионе увеличилось число мониторинговых групп, которые обследуют береговую линию.
"Обследование береговой линии Большой Ялты не останавливается, несмотря на то, что выбросов мазута с прошлой недели не фиксируется. За весь период наблюдения таких фактов было 11, последний – 16 января. Тем не менее, работу по мониторингу не сворачиваем, более того, количество задействованных в ней групп увеличили до 133", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
В Крыму, Севастополе и на Кубани продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. В акватории вдоль береговой полосы, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собрано свыше 16 тонн нефтесодержащих отходов, использовано 925 килограммов сорбента. Всего с начала ликвидации последствий ЧС удалось собрать 170 500 тонн загрязненного песка и грунта. На площадки временного хранения вывезены 131 087 тонн и около 40 000 тонн доставлены в спецорганизации для утилизации.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря.
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