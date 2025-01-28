https://crimea.ria.ru/20250128/po-moryu-galsami-kak-morspassluzhba-ischet-mazut-u-beregov-sevastopolya-1143744337.html

По морю галсами: как Морспасслужба ищет мазут у берегов Севастополя

По морю галсами: как Морспасслужба ищет мазут у берегов Севастополя - РИА Новости Крым, 28.01.2025

По морю галсами: как Морспасслужба ищет мазут у берегов Севастополя

Небо над Севастополем пасмурное, но тумана нет. Значит, выходу в море быть. С 5 января, когда позволяет погода, суда Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T19:40

2025-01-28T19:40

2025-01-28T19:40

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разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

экология

черное море

балаклава

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Небо над Севастополем пасмурное, но тумана нет. Значит, выходу в море быть. С 5 января, когда позволяет погода, суда Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы ежедневно выходят в море у берегов города-героя. Ищут мазутные пятна. Их зона патрулирования – от Качи до Балаклавы включительно: так установили в оперативном штабе. Начальник аварийно-спасательного подразделения Андрей Сенников надевает оранжевый жилет, каску и шагает на борт судна. Их у Морспасслужбы в Севастополе два: крошечный, но очень быстрый катерок "Спасатель 2" и катер побольше – с комфортной рубкой и даже кают-компанией.Работа не только ежедневная, но и круглосуточная. С 5 по 27 января судами Азово-Черноморского филиала было обследовано более 393 квадратных километров акватории. Помимо морских спасателей мониторинг около Севастополя также проводят сотрудники МЧС и другие структуры.Оранжевый катерок в бирюзовой бухтеНаш небольшой, маневренный ярко-оранжевый катер-бонопостановщик "Александр Сизонцев" отчаливает от причала в Казачьей бухте. Он создан и оборудован специально для проведения аварийно-спасательных работ и для транспортировки средств ликвидации разливов нефти. Катерок опытный: в 2020 году принимал участие в спасательной операции при взрыве паров нефти на танкере в акватории Азовского моря, а летом прошлого года – в специальных учениях по поиску и спасению людей и судов, по ликвидации аварий и разливов нефти и нефтепродуктов, пожаров на судах.Темно-бирюзовая вода Казачки чиста, на ней большими стаями сидят чомги, а берега облепили рыбаки: в бухту пришла рыба – то ли ставрида, то ли луфарь.Андрей Сенников объясняет, что, когда порт дает добро на выход судна по погодным условиям (а это в зимний период бывает не всегда), то участок мониторят галсами, то есть, говоря "сухопутным" языком – широкими зубцами, чтобы осмотреть как можно большую территорию.Если находят мазутные пятна, то собирают нефтепродукт в герметичные емкости. Их затем передают в Севастополь для утилизации.Где больше всего собрали мазута в СевастополеМорспасслужба работает в Севастополе уже три года. Присутствие этой организации здесь важно, потому что в городе и около него стоят на рейде, находятся в портах и выходят в море множество больших и малых судов и кораблей. "В случае выявления каких-то загрязнений мы получаем информацию от служб капитана порта или, как сейчас, получаем информацию по ситуации от оперативного штаба. Тогда выезжает либо береговая группа и приступает к сбору нефтепродуктов, либо выходит судно и осуществляет собственные мероприятия", - рассказывает Сенников.С нефтью проще, говорит начальник аварийно-спасательного подразделения: эти растекшиеся по воде пятна ограждают специальными бонами с катера. Затем ликвидируют биосорбентами. Мазут же плавает в толще воды, его можно собрать только вручную.Чтобы очистить одну из самых красивых крымских бухт, к работе присоединились собственники причалов, работники МЧС, а также местные жители."Мы все работаем для одной цели – в максимально короткий срок убрать загрязнение, поэтому любая помощь будет полезна. К сожалению, на наших судах количество мест ограничено спасательными средствами, но для сбора мазутных пятен на береговой части территориальные муниципалитеты организовывают центры волонтерской помощи и обеспечивают добровольцев всем необходимым", - продолжает он.Работа на многие месяцыМалые чомги и чайки продолжают следовать за катером. Наверное, памятуя лето, думают, что мы – туристы, и кинем им с борта кусочек хлеба или даже колбасы. Но мы на службе – не до обедов."Кстати, при мониторинге вверенной акватории мы пострадавших от мазута птиц в море не наблюдали. Но мы совместно со Спасательной службой Севастополя в районе пляжа Омега установили несколько сотен метров боновых заграждений, чтобы птицы спокойно перезимовали – ведь "зимняя квартира" у них именно там", - рассказывает капитан.В этом многочасовом рейде мазут в море мы не обнаружили. Но это не гарантия, что, когда море весной потеплеет, глубина не вытолкнет куски нефтепродукта ближе к поверхности, откуда новые порции густого вязкого вещества попадут на крымские пляжи. А это значит, что впереди у Морспасслужбы" многие дни патрулирования самого синего в мире нашего Черного моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

севастополь, морспасслужба, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, экология, черное море, балаклава