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Единый центр спасения пострадавших от мазута птиц организовали в Анапе

Единый центр спасения пострадавших от мазута птиц организовали в Анапе - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Единый центр спасения пострадавших от мазута птиц организовали в Анапе

Пострадавших от мазута птиц принимают в Едином центре по спасению в Анапе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T22:12

2025-01-09T22:12

2025-01-09T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Пострадавших от мазута птиц принимают в Едином центре по спасению в Анапе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.С тех пор подвоз идет постоянный, в центр, в том числе, переезжают те подопечные, кто первичную обработку получил в других пунктах оказания помощи, отметили в оперштабе.И рассказали, что для птиц в едином центре по спасению организован полный цикл оказания помощи – есть отдельные площади для приемки, помывки, первичной обработки и стационарного лечения. Выхаживают пернатых совместными усилиями – центр объединил волонтеров, ветврачей и орнитологов, раньше работавших в разных пунктах оказания помощи.И подчеркнула, что все необходимое на данный момент есть, экстренное закупается своими силами плюс помогают местные и краевые власти.В Крыму спасают пострадавших от мазута редких птиц уколами и сорбентом. В парк львов "Тайган" пернатые поступают из штабов, созданных во всех приморских районах полуострова. Только за последние сутки поступили 165 пострадавших от нефтепродуктов птиц, а всего их было уже более 700, рассказал директор парка Олег Зубков.Вновь прибывающих пернатых пациентов осматривают ветеринары, волонтеры помогают делать им уколы, выпаивают энтеросорбентами, кормят, убирают за ними. Самым слабым приходится насильно запихивать рыбу в глотку – у них нет сил даже глотать.Пернатых сортируют по видовой принадлежности и по самочувствию: совсем слабеньких отдельно, кому стало получше – в общий вольер. К сожалению, около 30% поступивших птиц уже погибли от сильной интоксикации.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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анапа

краснодарский край

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анапа, новости, краснодарский край, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море