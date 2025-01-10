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Воронеж и пригород атакованы БПЛА - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Воронеж и пригород атакованы БПЛА
Воронеж и пригород атакованы БПЛА - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Воронеж и пригород атакованы БПЛА
Жилые дома и предприятия повреждены при атаке украинских беспилотников на пригород Воронежа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T06:02
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воронеж
воронежская область
происшествия
александр гусев
новости
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Жилые дома и предприятия повреждены при атаке украинских беспилотников на пригород Воронежа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты начнут осмотр повреждений в светлое время суток. Устранение последствий начнется сразу же после получения разрешения от оперативных служб, заключил Гусев.Утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении массированной атаки на регион. По его данным, над областью сбили 16 беспилотников, фиксируются пожары и повреждения жилых домов и предприятий. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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воронеж, воронежская область, происшествия, александр гусев, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, безопасность
Воронеж и пригород атакованы БПЛА

В Воронеже при атаке украинских беспилотников повреждены жилые дома

06:02 10.01.2025 (обновлено: 07:10 10.01.2025)
 
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожарные машины. Архивное фото
Пожарные машины. Архивное фото
© Пресс-служба МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Жилые дома и предприятия повреждены при атаке украинских беспилотников на пригород Воронежа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"В пригороде Воронежа средствами РЭБ подавлены несколько БПЛА. В строениях одного предприятия выбиты стекла. В результате ранее произошедшей атаки, по уточненным данным, в пригородном районе после уничтожения БПЛА и падения обломков пострадали окна четырех частных домов, а также автомобиль", - написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты начнут осмотр повреждений в светлое время суток.
Устранение последствий начнется сразу же после получения разрешения от оперативных служб, заключил Гусев.
Утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении массированной атаки на регион. По его данным, над областью сбили 16 беспилотников, фиксируются пожары и повреждения жилых домов и предприятий.
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ВоронежВоронежская областьПроисшествияАлександр ГусевНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиБезопасность
 
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