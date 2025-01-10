https://crimea.ria.ru/20250110/voronezh-i-prigorod-atakovany-bpla-1143218098.html

Воронеж и пригород атакованы БПЛА

Воронеж и пригород атакованы БПЛА - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Воронеж и пригород атакованы БПЛА

Жилые дома и предприятия повреждены при атаке украинских беспилотников на пригород Воронежа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T06:02

2025-01-10T06:02

2025-01-10T07:10

воронеж

воронежская область

происшествия

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новости

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Жилые дома и предприятия повреждены при атаке украинских беспилотников на пригород Воронежа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты начнут осмотр повреждений в светлое время суток. Устранение последствий начнется сразу же после получения разрешения от оперативных служб, заключил Гусев.Утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении массированной атаки на регион. По его данным, над областью сбили 16 беспилотников, фиксируются пожары и повреждения жилых домов и предприятий. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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воронеж

воронежская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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