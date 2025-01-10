https://crimea.ria.ru/20250110/voronezh-i-prigorod-atakovany-bpla-1143218098.html
Воронеж и пригород атакованы БПЛА
Воронеж и пригород атакованы БПЛА - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Воронеж и пригород атакованы БПЛА
Жилые дома и предприятия повреждены при атаке украинских беспилотников на пригород Воронежа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T06:02
2025-01-10T06:02
2025-01-10T07:10
воронеж
воронежская область
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Жилые дома и предприятия повреждены при атаке украинских беспилотников на пригород Воронежа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты начнут осмотр повреждений в светлое время суток. Устранение последствий начнется сразу же после получения разрешения от оперативных служб, заключил Гусев.Утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении массированной атаки на регион. По его данным, над областью сбили 16 беспилотников, фиксируются пожары и повреждения жилых домов и предприятий. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воронеж, воронежская область, происшествия, александр гусев, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, безопасность
Воронеж и пригород атакованы БПЛА
В Воронеже при атаке украинских беспилотников повреждены жилые дома
06:02 10.01.2025 (обновлено: 07:10 10.01.2025)