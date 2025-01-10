Рейтинг@Mail.ru
В Курске подросток ворвался в школу с молотком и зажигательной смесью - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250110/v-kurske-podrostok-vorvalsya-v-shkolu-s-molotkom-i-zazhigatelnoy-smesyu-1143223455.html
В Курске подросток ворвался в школу с молотком и зажигательной смесью
В Курске подросток ворвался в школу с молотком и зажигательной смесью - РИА Новости Крым, 10.01.2025
В Курске подросток ворвался в школу с молотком и зажигательной смесью
В Курске 16-летний подросток ворвался в школу с молотком, разбил окна и пронес с собой ножи и бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T11:34
2025-01-10T11:36
курск
курская область
александр хинштейн
происшествия
ирина волк
школа
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143223241_0:73:828:539_1920x0_80_0_0_ea9971cdba8681bcf83093e254ecc0c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Курске 16-летний подросток ворвался в школу с молотком, разбил окна и пронес с собой ножи и бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Инцидент произошел в пятницу около 8 часов утра в школе №54. Юноша ворвался в здание школы в шляпе, балаклаве и с молотком в руках. Охранник остановить его не смог.Спустя четыре минуты после нажатия кнопки тревожной сигнализации на место прибыли росгвардейцы. Подросток к тому времени скрылся с места происшествия, но бы задержан на территории садового товарищества "Мичуринец" в четырех километрах от места ЧП. Сейчас с ним работают специалисты.В связи с инцидентом, в регионе проведут детальную проверку обеспечения безопасности всех школ. Также проверят работу частной охранной организации, с которой заключены договоры на охрану этой и других школ Курска, заверил Хинштейн.Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, используя легковоспламеняющуюся жидкость, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения. Пострадавших в результате ЧП нет. "В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила Волк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Старшеклассник принес в школу пистолет и ранил девочкуВ школе Ялты подростки избили сверстника – проводится проверкаКак минимум 10 человек убиты при стрельбе в школе Праги
курск
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143223241_7:0:822:611_1920x0_80_0_0_831cd9b796372027642071e70705add1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курск, курская область, александр хинштейн, происшествия, ирина волк, школа, новости
В Курске подросток ворвался в школу с молотком и зажигательной смесью

В Курске 16-летний подросток ворвался в школу с молотком и пытался устроить пожар

11:34 10.01.2025 (обновлено: 11:36 10.01.2025)
 
© Telegram-канал Ирина ВолкВ Курске подросток ворвался в школу с молотком ножами и зажигательной смесью
В Курске подросток ворвался в школу с молотком ножами и зажигательной смесью
© Telegram-канал Ирина Волк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Курске 16-летний подросток ворвался в школу с молотком, разбил окна и пронес с собой ножи и бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Инцидент произошел в пятницу около 8 часов утра в школе №54. Юноша ворвался в здание школы в шляпе, балаклаве и с молотком в руках. Охранник остановить его не смог.
"Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Убегая, он также бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Все происшествие заняло не более двух минут", - привел Хинштей в своем Telegram-канале подробности происшествия.
© Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра ХинштейнаВ Курске подросток ворвался в школу с молотком ножами и зажигательной смесью
В Курске подросток ворвался в школу с молотком ножами и зажигательной смесью
© Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна
В Курске подросток ворвался в школу с молотком ножами и зажигательной смесью
Спустя четыре минуты после нажатия кнопки тревожной сигнализации на место прибыли росгвардейцы. Подросток к тому времени скрылся с места происшествия, но бы задержан на территории садового товарищества "Мичуринец" в четырех километрах от места ЧП. Сейчас с ним работают специалисты.

"Личность нарушителя установлена – это ученик другой школы, 2008 года рождения. Ранее он также здесь учился. По предварительной информации, на столь экстраординарный поступок его толкнули сложные отношения с ученицей школы №54. В поле зрения психологов и полиции он никогда прежде не попадал", - добавил губернатор.

В связи с инцидентом, в регионе проведут детальную проверку обеспечения безопасности всех школ. Также проверят работу частной охранной организации, с которой заключены договоры на охрану этой и других школ Курска, заверил Хинштейн.
Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, используя легковоспламеняющуюся жидкость, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения. Пострадавших в результате ЧП нет.
© Telegram-канал Ирина ВолкВ Курске подросток ворвался в школу с молотком ножами и зажигательной смесью
В Курске подросток ворвался в школу с молотком ножами и зажигательной смесью
© Telegram-канал Ирина Волк
В Курске подросток ворвался в школу с молотком ножами и зажигательной смесью
"В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила Волк.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Старшеклассник принес в школу пистолет и ранил девочку
В школе Ялты подростки избили сверстника – проводится проверка
Как минимум 10 человек убиты при стрельбе в школе Праги
 
КурскКурская областьАлександр ХинштейнПроисшествияИрина ВолкШколаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:34В Курске подросток ворвался в школу с молотком и зажигательной смесью
11:11В Подмосковье задержаны поджигатели электричек
11:02Как ученые Севастополя помогают в ликвидации ЧС после крушения танкеров
10:50700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым
10:42ВСУ атаковали Донецк ракетами HIMARS – есть жертвы
10:23Убийство на стройке: в Крыму рабочий избил и cсбросил с балкона коллегу
10:10ФСБ накрыла более 100 нелегальных оружейников в России
09:58Женщина упала в четырехметровую яму в Крыму
09:46Снес ограждение и погиб на месте: страшное ДТП на Кубани
09:32Сильный пожар охватил завод по производству ацетона в Гатчине
08:59В Ростовской области потушили пожары после атаки беспилотников ВСУ
08:44Взрывы прогремели в Киеве
08:2391 год Леониду Кравчуку: что он говорил о Крыме
08:05Сколько туристов Крым может принять в 2025 году
07:22Над Азовским морем сбиты 10 беспилотников ВСУ
07:19F-35 с ядерными бомбами: раскрыты планы США в отношении Гренландии
07:07В Симферополе в пятницу временно ограничат движение транспорта – схема
06:47В Керчи ограничат водоснабжение: список адресов
06:34Трамп анонсировал встречу с Путиным
06:02Воронеж и пригород атакованы БПЛА
Лента новостейМолния