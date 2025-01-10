https://crimea.ria.ru/20250110/v-kurske-podrostok-vorvalsya-v-shkolu-s-molotkom-i-zazhigatelnoy-smesyu-1143223455.html

В Курске подросток ворвался в школу с молотком и зажигательной смесью

В Курске подросток ворвался в школу с молотком и зажигательной смесью - РИА Новости Крым, 10.01.2025

В Курске подросток ворвался в школу с молотком и зажигательной смесью

В Курске 16-летний подросток ворвался в школу с молотком, разбил окна и пронес с собой ножи и бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T11:34

2025-01-10T11:34

2025-01-10T11:36

курск

курская область

александр хинштейн

происшествия

ирина волк

школа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Курске 16-летний подросток ворвался в школу с молотком, разбил окна и пронес с собой ножи и бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Инцидент произошел в пятницу около 8 часов утра в школе №54. Юноша ворвался в здание школы в шляпе, балаклаве и с молотком в руках. Охранник остановить его не смог.Спустя четыре минуты после нажатия кнопки тревожной сигнализации на место прибыли росгвардейцы. Подросток к тому времени скрылся с места происшествия, но бы задержан на территории садового товарищества "Мичуринец" в четырех километрах от места ЧП. Сейчас с ним работают специалисты.В связи с инцидентом, в регионе проведут детальную проверку обеспечения безопасности всех школ. Также проверят работу частной охранной организации, с которой заключены договоры на охрану этой и других школ Курска, заверил Хинштейн.Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, используя легковоспламеняющуюся жидкость, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения. Пострадавших в результате ЧП нет. "В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила Волк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Старшеклассник принес в школу пистолет и ранил девочкуВ школе Ялты подростки избили сверстника – проводится проверкаКак минимум 10 человек убиты при стрельбе в школе Праги

курск

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, курская область, александр хинштейн, происшествия, ирина волк, школа, новости