В Курске подросток ворвался в школу с молотком и зажигательной смесью
В Курске 16-летний подросток ворвался в школу с молотком и пытался устроить пожар
11:34 10.01.2025 (обновлено: 11:36 10.01.2025)
© Telegram-канал Ирина ВолкВ Курске подросток ворвался в школу с молотком ножами и зажигательной смесью
© Telegram-канал Ирина Волк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Курске 16-летний подросток ворвался в школу с молотком, разбил окна и пронес с собой ножи и бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Инцидент произошел в пятницу около 8 часов утра в школе №54. Юноша ворвался в здание школы в шляпе, балаклаве и с молотком в руках. Охранник остановить его не смог.
"Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Убегая, он также бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Все происшествие заняло не более двух минут", - привел Хинштей в своем Telegram-канале подробности происшествия.
© Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра ХинштейнаВ Курске подросток ворвался в школу с молотком ножами и зажигательной смесью
© Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна
В Курске подросток ворвался в школу с молотком ножами и зажигательной смесью
Спустя четыре минуты после нажатия кнопки тревожной сигнализации на место прибыли росгвардейцы. Подросток к тому времени скрылся с места происшествия, но бы задержан на территории садового товарищества "Мичуринец" в четырех километрах от места ЧП. Сейчас с ним работают специалисты.
"Личность нарушителя установлена – это ученик другой школы, 2008 года рождения. Ранее он также здесь учился. По предварительной информации, на столь экстраординарный поступок его толкнули сложные отношения с ученицей школы №54. В поле зрения психологов и полиции он никогда прежде не попадал", - добавил губернатор.
В связи с инцидентом, в регионе проведут детальную проверку обеспечения безопасности всех школ. Также проверят работу частной охранной организации, с которой заключены договоры на охрану этой и других школ Курска, заверил Хинштейн.
Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, используя легковоспламеняющуюся жидкость, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения. Пострадавших в результате ЧП нет.
© Telegram-канал Ирина ВолкВ Курске подросток ворвался в школу с молотком ножами и зажигательной смесью
© Telegram-канал Ирина Волк
В Курске подросток ворвался в школу с молотком ножами и зажигательной смесью
"В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила Волк.
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