https://crimea.ria.ru/20250110/troe-sdalis-v-plen-i-280-unichtozheny-poteri-vsu-v-kurskoy-oblasti-1143235969.html

Трое сдались в плен и 280 уничтожены: потери ВСУ в Курской области

Трое сдались в плен и 280 уничтожены: потери ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Трое сдались в плен и 280 уничтожены: потери ВСУ в Курской области

Российские военные за сутки уничтожили в Курской области 280 украинских боевиков, еще трое солдат противника сдались в плен. Об этом сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T15:17

2025-01-10T15:17

2025-01-10T15:17

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

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потери всу

группировка войск "север"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в Курской области 280 украинских боевиков, еще трое солдат противника сдались в плен. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районе населенных пунктов Викторовка, Замостье, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки и Русское Поречное.Отражены четыре контратаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области .Всего за время боевых действий противник потерял до 50 600 военнослужащих, 296 танков, 222 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортер, 1520 боевых бронированных машин, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, а также 16 пусковых установок ЗРК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крылатая пехота" из Крыма уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской области190 боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за суткиПотери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"