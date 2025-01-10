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Трое сдались в плен и 280 уничтожены: потери ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Трое сдались в плен и 280 уничтожены: потери ВСУ в Курской области
Трое сдались в плен и 280 уничтожены: потери ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Трое сдались в плен и 280 уничтожены: потери ВСУ в Курской области
Российские военные за сутки уничтожили в Курской области 280 украинских боевиков, еще трое солдат противника сдались в плен. Об этом сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T15:17
2025-01-10T15:17
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "север"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в Курской области 280 украинских боевиков, еще трое солдат противника сдались в плен. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районе населенных пунктов Викторовка, Замостье, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки и Русское Поречное.Отражены четыре контратаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области .Всего за время боевых действий противник потерял до 50 600 военнослужащих, 296 танков, 222 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортер, 1520 боевых бронированных машин, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, а также 16 пусковых установок ЗРК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крылатая пехота" из Крыма уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской области190 боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за суткиПотери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"
Трое сдались в плен и 280 уничтожены: потери ВСУ в Курской области

В Курской области уничтожены 280 боевиков ВСУ и два танка

15:17 10.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС РФ в Курской области
ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в Курской области 280 украинских боевиков, еще трое солдат противника сдались в плен. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районе населенных пунктов Викторовка, Замостье, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки и Русское Поречное.
Отражены четыре контратаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области .
"За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и два миномета. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий противник потерял до 50 600 военнослужащих, 296 танков, 222 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортер, 1520 боевых бронированных машин, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, а также 16 пусковых установок ЗРК.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьМинистерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Север"
 
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