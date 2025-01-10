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"Крылатая пехота" из Крыма уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской области
"Крылатая пехота" из Крыма уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 10.01.2025
"Крылатая пехота" из Крыма уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской области
Крымские десантники уничтожили группу украинских националистов в одном из опорных пунктов в Курской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T14:05
2025-01-10T14:05
2025-01-10T14:05
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Крымские десантники уничтожили группу украинских националистов в одном из опорных пунктов в Курской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минобороны России.Бойцы "крылатой пехоты" ежедневно подбираются вплотную к вражеским позициям как в дневное, так и в ночное время, уточнили в ведомстве."В этот раз бронегруппа Крымских десантников на БМД-4М уничтожила группу украинских националистов в опорном пункте в одном из приграничных районов Курской области. После поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ был высажен десант из штурмовых подразделений", - говорится в сообщении.Накануне в Минобороны сообщали, что российская армия за сутки боев в Курской области уничтожили 190 украинских боевиков, порядка 15 единиц боевой техники и склад боеприпасов противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:F-16 не могут соперничать с российскими самолетами, признали в ВСУЧто будет с британскими дронами на УкраинеПотери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , видео
"Крылатая пехота" из Крыма уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской области
Крымские десантники в Курской области уничтожили опорный пункт украинских националистов