Рейтинг@Mail.ru
"Крылатая пехота" из Крыма уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250110/krylataya-pekhota-iz-kryma-unichtozhila-opornyy-punkt-vsu-v-kurskoy-oblasti-1143230539.html
"Крылатая пехота" из Крыма уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской области
"Крылатая пехота" из Крыма уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 10.01.2025
"Крылатая пехота" из Крыма уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской области
Крымские десантники уничтожили группу украинских националистов в одном из опорных пунктов в Курской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T14:05
2025-01-10T14:05
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143230278_0:0:1241:698_1920x0_80_0_0_d69fb64776abfae98f4819f9b319fca7.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Крымские десантники уничтожили группу украинских националистов в одном из опорных пунктов в Курской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минобороны России.Бойцы "крылатой пехоты" ежедневно подбираются вплотную к вражеским позициям как в дневное, так и в ночное время, уточнили в ведомстве."В этот раз бронегруппа Крымских десантников на БМД-4М уничтожила группу украинских националистов в опорном пункте в одном из приграничных районов Курской области. После поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ был высажен десант из штурмовых подразделений", - говорится в сообщении.Накануне в Минобороны сообщали, что российская армия за сутки боев в Курской области уничтожили 190 украинских боевиков, порядка 15 единиц боевой техники и склад боеприпасов противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:F-16 не могут соперничать с российскими самолетами, признали в ВСУЧто будет с британскими дронами на УкраинеПотери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143230278_0:0:931:698_1920x0_80_0_0_ec6fb5e29bb9bba12315ce38a9fd204b.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , видео
"Крылатая пехота" из Крыма уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской области

Крымские десантники в Курской области уничтожили опорный пункт украинских националистов

14:05 10.01.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Крымские десантники уничтожили группу украинских националистов в одном из опорных пунктов в Курской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Бойцы "крылатой пехоты" ежедневно подбираются вплотную к вражеским позициям как в дневное, так и в ночное время, уточнили в ведомстве.
"В этот раз бронегруппа Крымских десантников на БМД-4М уничтожила группу украинских националистов в опорном пункте в одном из приграничных районов Курской области. После поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ был высажен десант из штурмовых подразделений", - говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны сообщали, что российская армия за сутки боев в Курской области уничтожили 190 украинских боевиков, порядка 15 единиц боевой техники и склад боеприпасов противника.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
F-16 не могут соперничать с российскими самолетами, признали в ВСУ
Что будет с британскими дронами на Украине
Потери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков
 
Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:19689 беспилотников и МиГ-29 сбили российские силы ПВО
14:05"Крылатая пехота" из Крыма уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской области
13:54Около 100 военных ВСУ сдались в плен России
13:4228 групповых ударов по Украине – что уничтожено
13:37Готовил теракт на железной дороге: житель Севастополя осужден на 11 лет
13:20В бухте Ласпи обнаружены новые выбросы мазута
13:13Когда может состояться встреча Путина и Трампа – ответ Кремля
12:57Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу
12:49Украину сажают на голодный паек: что показал прощальный "Рамштайн"
12:40Новые выбросы мазута выявлены в Краснодарском крае
12:29Путин провел оперативное совещание Совбеза – о чем шла речь
12:20В Крыму мазут в море и на берегу будут искать с помощью дронов
12:20Эксперт оценил риски для курортного сезона в Крыму из-за разлива мазута
12:11Как выглядят пожары в Лос-Анджелесе из космоса – фото
11:58В Донецке выросло число жертв обстрела снарядами HIMARS 0:43
11:49Более 40 улиц Симферополя обесточены из-за аварии
11:34В Курске подросток ворвался в школу с молотком и зажигательной смесью
11:11В Подмосковье задержаны поджигатели электричек
11:02Как ученые Севастополя помогают в ликвидации ЧС после крушения танкеров
10:50700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым
Лента новостейМолния