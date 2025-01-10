https://crimea.ria.ru/20250110/krylataya-pekhota-iz-kryma-unichtozhila-opornyy-punkt-vsu-v-kurskoy-oblasti-1143230539.html

"Крылатая пехота" из Крыма уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской области

"Крылатая пехота" из Крыма уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 10.01.2025

"Крылатая пехота" из Крыма уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской области

Крымские десантники уничтожили группу украинских националистов в одном из опорных пунктов в Курской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T14:05

2025-01-10T14:05

2025-01-10T14:05

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

новости сво

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Крымские десантники уничтожили группу украинских националистов в одном из опорных пунктов в Курской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минобороны России.Бойцы "крылатой пехоты" ежедневно подбираются вплотную к вражеским позициям как в дневное, так и в ночное время, уточнили в ведомстве."В этот раз бронегруппа Крымских десантников на БМД-4М уничтожила группу украинских националистов в опорном пункте в одном из приграничных районов Курской области. После поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ был высажен десант из штурмовых подразделений", - говорится в сообщении.Накануне в Минобороны сообщали, что российская армия за сутки боев в Курской области уничтожили 190 украинских боевиков, порядка 15 единиц боевой техники и склад боеприпасов противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:F-16 не могут соперничать с российскими самолетами, признали в ВСУЧто будет с британскими дронами на УкраинеПотери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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