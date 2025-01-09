https://crimea.ria.ru/20250109/190-boevikov-vsu-unichtozheny-v-kurskoy-oblasti-za-sutki-1143193756.html

190 боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за сутки

190 боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 09.01.2025

190 боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за сутки

Вооруженные силы России за сутки боев в Курской области уничтожили 190 украинских боевиков, порядка 15 единиц боевой техники и склад боеприпасов противника. Об... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T14:37

2025-01-09T14:37

2025-01-09T14:37

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки боев в Курской области уничтожили 190 украинских боевиков, порядка 15 единиц боевой техники и склад боеприпасов противника. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Зазулевка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Николаевка, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии украинские формирования поражены в районах населенных пунктов Бондаревка, Веселовка, Гончаровка, Гуево, Кругленькое, Кубаткин, Локня, Мартыновка, Мирный, Никольский, Погребки, Русское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Богдановка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1517 боевых бронированных машин, 1435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, добавили в военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:F-16 не могут соперничать с российскими самолетами, признали в ВСУГенштаб ВСУ признал сложную ситуацию боевиков на всей линии фронтаПотери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"