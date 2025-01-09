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190 боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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190 боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за сутки
190 боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 09.01.2025
190 боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за сутки
Вооруженные силы России за сутки боев в Курской области уничтожили 190 украинских боевиков, порядка 15 единиц боевой техники и склад боеприпасов противника. Об... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T14:37
2025-01-09T14:37
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "север"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки боев в Курской области уничтожили 190 украинских боевиков, порядка 15 единиц боевой техники и склад боеприпасов противника. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Зазулевка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Николаевка, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии украинские формирования поражены в районах населенных пунктов Бондаревка, Веселовка, Гончаровка, Гуево, Кругленькое, Кубаткин, Локня, Мартыновка, Мирный, Никольский, Погребки, Русское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Богдановка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1517 боевых бронированных машин, 1435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, добавили в военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:F-16 не могут соперничать с российскими самолетами, признали в ВСУГенштаб ВСУ признал сложную ситуацию боевиков на всей линии фронтаПотери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"
190 боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за сутки

В Курской области ликвидированы 190 боевиков и склад боеприпасов ВСУ – Минобороны

14:37 09.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный разведывательно-штурмовой отряд "Клуни" в Курской области
Отдельный разведывательно-штурмовой отряд Клуни в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки боев в Курской области уничтожили 190 украинских боевиков, порядка 15 единиц боевой техники и склад боеприпасов противника. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Зазулевка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Николаевка, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии украинские формирования поражены в районах населенных пунктов Бондаревка, Веселовка, Гончаровка, Гуево, Кругленькое, Кубаткин, Локня, Мартыновка, Мирный, Никольский, Погребки, Русское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Богдановка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - сказано в сообщении.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1517 боевых бронированных машин, 1435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, добавили в военном ведомстве.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Север"
 
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