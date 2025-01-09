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ВСУ ударили по многоэтажкам в Новой Каховке
ВСУ ударили по многоэтажкам в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 09.01.2025
ВСУ ударили по многоэтажкам в Новой Каховке
Двое мирных жителей погибли и один ранен в результате обстрелов гражданской инфраструктуры в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил Председатель... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T19:01
2025-01-09T19:01
2025-01-09T19:02
новая каховка
новости
происшествия
андрей алексеенко
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей погибли и один ранен в результате обстрелов гражданской инфраструктуры в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил Председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Пострадавшего доставили в городскую больницу, за его жизнь и здоровье борются врачи.Накануне после обстрела украинских боевиков Херсонской области два человека погибли и пять были ранены, среди них беременная женщина.В ночь на среду украинские боевики ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы и повредили автомобиль скорой помощи. В данном случае обошлось без пострадавших.В среду ВСУ также ударили управляемой ракетой по порту Бердянска и атаковали беспилотниками Саратов и Энгельс. Погибли двое пожарных, в городе вводят режим ЧС.В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль была ранена семейная пара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новая каховка, новости, происшествия, андрей алексеенко, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ ударили по многоэтажкам в Новой Каховке
После удара ВСУ по многоэтажкам в Новой Каховке два человека погибли и один ранен
19:01 09.01.2025 (обновлено: 19:02 09.01.2025)