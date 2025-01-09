https://crimea.ria.ru/20250109/vsu-udarili-po-mnogoetazhkam-v-novoy-kakhovke-1143208571.html

ВСУ ударили по многоэтажкам в Новой Каховке

ВСУ ударили по многоэтажкам в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 09.01.2025

ВСУ ударили по многоэтажкам в Новой Каховке

Двое мирных жителей погибли и один ранен в результате обстрелов гражданской инфраструктуры в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил Председатель... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T19:01

2025-01-09T19:01

2025-01-09T19:02

новая каховка

новости

происшествия

андрей алексеенко

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей погибли и один ранен в результате обстрелов гражданской инфраструктуры в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил Председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Пострадавшего доставили в городскую больницу, за его жизнь и здоровье борются врачи.Накануне после обстрела украинских боевиков Херсонской области два человека погибли и пять были ранены, среди них беременная женщина.В ночь на среду украинские боевики ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы и повредили автомобиль скорой помощи. В данном случае обошлось без пострадавших.В среду ВСУ также ударили управляемой ракетой по порту Бердянска и атаковали беспилотниками Саратов и Энгельс. Погибли двое пожарных, в городе вводят режим ЧС.В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль была ранена семейная пара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новая каховка

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, новости, происшествия, андрей алексеенко, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу