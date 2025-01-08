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ВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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ВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи
ВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи - РИА Новости Крым, 08.01.2025
ВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи
В ночь на среду украинские боевики ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T15:10
2025-01-08T15:10
владимир сальдо
новости
происшествия
херсонская область
алешки
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В ночь на среду украинские боевики ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Пострадавших нет, подчеркнул губернатор. И отметил, что усиление обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии, увеличение числа боевых дронов врага усложняют работу экстренных служб и создают дополнительные риски для безопасности граждан.Также глава региона призвал граждан быть внимательными и сообщать о любых обнаруженных подозрительных предметах.Ранее в среду ВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска.В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие.Всего за сутки средствами российской ПВО были сбиты 105 беспилотников и шесть снарядов HIMARS.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
херсонская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, новости, происшествия, херсонская область, алешки, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу
ВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи

ВСУ забросали больницу в Алешках минами "Лепесток" и ударили дроном по скорой помощи

15:10 08.01.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоУкраинские боевики ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы
Украинские боевики ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В ночь на среду украинские боевики ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В ночь с 7 на 8 января на автомобиль Алешкинской бригады скорой помощи, стоявший на территории Центральной районной больницы, был осуществлен сброс с дрона. Территорию вокруг автомобиля враг забросал минами "Лепесток" – запрещенным  бесчеловечным видом боеприпасов", – сказано в сообщении.
Пострадавших нет, подчеркнул губернатор. И отметил, что усиление обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии, увеличение числа боевых дронов врага усложняют работу экстренных служб и создают дополнительные риски для безопасности граждан.
Также глава региона призвал граждан быть внимательными и сообщать о любых обнаруженных подозрительных предметах.
Ранее в среду ВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска.
В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие.
Всего за сутки средствами российской ПВО были сбиты 105 беспилотников и шесть снарядов HIMARS.
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Владимир СальдоНовостиПроисшествияХерсонская областьАлешкиБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУ
 
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