ВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи
ВСУ забросали больницу в Алешках минами "Лепесток" и ударили дроном по скорой помощи
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоУкраинские боевики ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В ночь на среду украинские боевики ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В ночь с 7 на 8 января на автомобиль Алешкинской бригады скорой помощи, стоявший на территории Центральной районной больницы, был осуществлен сброс с дрона. Территорию вокруг автомобиля враг забросал минами "Лепесток" – запрещенным бесчеловечным видом боеприпасов", – сказано в сообщении.
Пострадавших нет, подчеркнул губернатор. И отметил, что усиление обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии, увеличение числа боевых дронов врага усложняют работу экстренных служб и создают дополнительные риски для безопасности граждан.
Также глава региона призвал граждан быть внимательными и сообщать о любых обнаруженных подозрительных предметах.
Ранее в среду ВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска.
В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие.
Всего за сутки средствами российской ПВО были сбиты 105 беспилотников и шесть снарядов HIMARS.
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