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ВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи

ВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи - РИА Новости Крым, 08.01.2025

ВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи

В ночь на среду украинские боевики ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T15:10

2025-01-08T15:10

2025-01-08T15:10

владимир сальдо

новости

происшествия

херсонская область

алешки

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В ночь на среду украинские боевики ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Пострадавших нет, подчеркнул губернатор. И отметил, что усиление обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии, увеличение числа боевых дронов врага усложняют работу экстренных служб и создают дополнительные риски для безопасности граждан.Также глава региона призвал граждан быть внимательными и сообщать о любых обнаруженных подозрительных предметах.Ранее в среду ВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска.В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие.Всего за сутки средствами российской ПВО были сбиты 105 беспилотников и шесть снарядов HIMARS.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

алешки

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, новости, происшествия, херсонская область, алешки, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу