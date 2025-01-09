Народные приметы: когда елке в доме уже не место
Какие приметы сулят добро на весь год
© РИА Новости КрымНовый год
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Споры о том, когда пора выносить елку, порой приводят к нешуточным баталиям между домашними. Одни убеждены, что новогоднее дерево следует убрать сразу же после праздника, другие выносят из дома зеленую (часто уже желтую) красавицу ближе к 8 марта. На самом деле единых правил на этот счет не существует, однако есть рекомендации, которыми с РИА Новости Крым поделилась исследователь народных практик Вероника Белозерова.
"Лучше, если елка стоит в доме три дня, а в крайнем случае – до Рождества. Потому что период с 7 по 19 января – это двенадцать святых дней и ночей, каждый из которых посвящен отдельному святому. Елка же – языческий символ. Не нужно смешивать эти вещи", – убеждена Белозерова.
Если же семи дней вам недостаточно, чтобы насладиться нарядным видом новогодней елочки, оставьте ее в квартире еще на несколько дней, но обязательно выносите, пока она не осыпалась и не пожелтела.
"Потому что любое увядание в доме несет плохую энергетику. Кроме того, раздевая елку, ее нужно поблагодарить, и лучше не выкидывать на свалку – нельзя выкидывать на свалку то, что приносило радость, это тоже уводит удачу из дома. Лучше отнесите дерево в специальный пункт", – советует собеседница.
Кроме того она рекомендует фиксировать неожиданные события каждого дня, начиная с 7 января и до 18-го включительно.
"Например, 7 числа опоздала на автобус, 8-го – бабушка разбила чашку, 9 числа нагрянули гости. Такие вещи нужно записывать. Потому что 7-е число отвечает за январь, 8-е – за февраль, 9-е – за март и так далее. 18-е получается декабрь. Это знаки и приметы, что будет в каждом из месяцев. Однако я предлагаю заранее настраиваться, что знаки только добрые, а приметы – на удачу. Все к добру", – подытожила специалист.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: