https://crimea.ria.ru/20230104/v-rospotrebnadzore-ukazali-na-pravila-uborki-kukhni-posle-prazdnikov-1126241750.html

В Роспотребнадзоре указали на правила уборки кухни после праздников

В Роспотребнадзоре указали на правила уборки кухни после праздников - РИА Новости Крым, 04.01.2023

В Роспотребнадзоре указали на правила уборки кухни после праздников

Регулярная обработка кухонных поверхностей и холодильника дезинфицирующими средствами поможет избежать отравлений и кишечных инфекций в период новогодних... РИА Новости Крым, 04.01.2023

2023-01-04T17:59

2023-01-04T17:59

2023-01-04T17:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Регулярная обработка кухонных поверхностей и холодильника дезинфицирующими средствами поможет избежать отравлений и кишечных инфекций в период новогодних праздников. О правилах проведения уборки рассказала лаборант Института дезинфектологии "Федеральный научный центр гигиены им. Эрисмана" Роспотребнадзора Елизавета Терешкова, пишет РИА Новости.В первую очередь эксперт порекомендовала отказаться от использования губок и металлических мочалок. Первые невозможно качественно обработать от возможных микробов, вторые могут разрушиться, а их частички – попасть в пищу. Лучше всего остановить свой выбор на пластмассовых ершиках, щеточках и одноразовых тканевых салфетках. После использования щеточки обязательно обработать моющим средством, затем ополоснуть в проточной воде.Чтобы уборка не привела к отравлению или кишечному расстройству, следует отказаться от применения агрессивных или хлорсодержащих составов. Они могут попасть в продукты или напитки.Не меньшего внимания требуют холодильник и морозильная камера. Лаборант рекомендует вынуть все полки и ниши, затем тщательно вымыть их с моющим средством, ополоснуть в проточной воде. После этого необходимо также обработать их дезинфицирующим средством. В этом случае удастся удалить все бактерии и микроорганизмы, подчеркнула эксперт.Мытье кастрюль и посуды следует проводить в очень горячей воде – не ниже 45 градусов. Чистую посуду следует сушить так, чтобы жидкость стекала, а не оставалась внутри. В случае мытья в посудомоечной машине достаточно протереть посуду насухо и убрать в шкаф.Полы также необходимо мыть с добавлением специальных составов. Лучше всего сначала обработать поверхности со специальным шампунем, второй раз – чистой водой. Это позволит добиться лучшего результата, а также исключит возникновение аллергических реакций.Ранее организатор пространства Ирина Банчукова рассказала, как правильно расхламлять квартиру перед праздниками, чтобы эффект сохранился надолго.Читайте также:"Есть слона по кусочкам": как правильно избавляться от хлама в домеБез лишнего хлама и с елкой: как встретить Новый год удобно - экспертВремя загадок: астролог пообещал год непредсказуемых событий

https://crimea.ria.ru/20220414/nazvany-glavnye-oshibki-pri-uborke-spalni-1122952034.html

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совет эксперта, общество, здоровье, роспотребнадзор, новый год 2023