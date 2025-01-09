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В школе Ялты подростки избили сверстника – проводится проверка
В школе Ялты подростки избили сверстника – проводится проверка - РИА Новости Крым, 09.01.2025
В школе Ялты подростки избили сверстника – проводится проверка
Следователи Крыма проводят проверку сведений из соцсетей об избиении группой подростков сверстника в одной из ялтинских школ, сообщает главное следственное... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T17:15
2025-01-09T17:15
2025-01-09T17:19
олег камшилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Следователи Крыма проводят проверку сведений из соцсетей об избиении группой подростков сверстника в одной из ялтинских школ, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.В ходе проверки будут установлены участники инцидента и дана оценка их действиям. Кроме того, следователи проверят другие возможные факты противоправных действий в отношении детей в данной школе и дадут оценку действиям педагогов.Прокурор республики Олег Камшилов также поручил организовать проверку в связи с инцидентом, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Сотрудники прокуратуры дадут оценку исполнению требований законодательства об образовании, а также действиям должностных лиц школы.В ноябре прошлого года школьники на пляже в крымском Щелкино избили несовершеннолетнюю. По данным СК, в ходе конфликта, возникшего из-за юноши, три девочки в возрасте 13 лет причинили телесные повреждения 15-летней знакомой.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После драки с участием боксера в Феодосии возбуждено дело о хулиганствеИзбиение мигрантами подростка в Севастополе: суд вынес вердиктСнимают на камеру: в России растет групповая детская преступность
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РИА Новости Крым
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В школе Ялты подростки избили сверстника – проводится проверка
В Крыму СК проводит проверку после избиения подростками сверстника в школе Ялты
17:15 09.01.2025 (обновлено: 17:19 09.01.2025)