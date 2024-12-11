https://crimea.ria.ru/20241211/v-krymu-podrostki-izbili-sverstnitsu-1142545257.html
В Крыму подростки избили сверстницу
В Крыму подростки избили сверстницу - РИА Новости Крым, 11.12.2024
В Крыму подростки избили сверстницу
Крымские следователи проводят проверку сведений из соцсетей об избиении группой подростков сверстницы на пляже в городе Щелкино Ленинского района республики. Об РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T10:27
2024-12-11T10:27
2024-12-11T10:27
крым
щелкино
происшествия
владимир терентьев
гсу ск россии по крыму и севастополю
общество
дети
новости крыма
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121297425_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_97fecc9556fd51dac24d2579e09a43cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Крымские следователи проводят проверку сведений из соцсетей об избиении группой подростков сверстницы на пляже в городе Щелкино Ленинского района республики. Об этом сообщает главное следственное управление Следкома России по региону.По данному факту организована проверка сведений о применении насилия группой подростков в отношении сверстницы. Глава крымского управления СК Владимир Терентьев поручил установить всех участников инцидента, дать их действиям правовую оценку, а также обстановке в их семьях и воспитательному процессу со стороны родителей, педагогов образовательных учреждений, где они обучаются, и сотрудников органов профилактики. Ход проверки находится на личном контроле Терентьева.Кроме того, проверку инцидента организовала прокуратура Крыма, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних", - указали в прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подростки избили двух человек – МВДУгрожал бездомному пистолетом: в Симферополе будут судить подросткаВ Крыму дети издевались над мужчиной - Бастрыкин затребовал доклад
крым
щелкино
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121297425_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3846a280043f15486562b270ef28c6ec.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, щелкино, происшествия, владимир терентьев, гсу ск россии по крыму и севастополю, общество, дети, новости крыма, прокуратура республики крым
В Крыму подростки избили сверстницу
В Щелкино группа подростков избила сверстницу на пляже
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Крымские следователи проводят проверку сведений из соцсетей об избиении группой подростков сверстницы на пляже в городе Щелкино Ленинского района республики. Об этом сообщает главное следственное управление Следкома России по региону.
"В Telegram-каналах распространяется видео, на котором школьники на пляже в Щелкино избивают несовершеннолетнюю, сопровождая издевательства снятием на мобильный телефон. Также сообщается, что родители подростков пытаются принять меры для избежания их детьми ответственности за совершенный противоправный поступок", - уточнили в ведомстве.
По данному факту организована проверка сведений о применении насилия группой подростков в отношении сверстницы.
Глава крымского управления СК Владимир Терентьев поручил установить всех участников инцидента, дать их действиям правовую оценку, а также обстановке в их семьях и воспитательному процессу со стороны родителей, педагогов образовательных учреждений, где они обучаются, и сотрудников органов профилактики. Ход проверки находится на личном контроле Терентьева.
Кроме того, проверку инцидента организовала прокуратура Крыма, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних", - указали в прокуратуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: