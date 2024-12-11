https://crimea.ria.ru/20241211/v-krymu-podrostki-izbili-sverstnitsu-1142545257.html

В Крыму подростки избили сверстницу

В Крыму подростки избили сверстницу - РИА Новости Крым, 11.12.2024

В Крыму подростки избили сверстницу

Крымские следователи проводят проверку сведений из соцсетей об избиении группой подростков сверстницы на пляже в городе Щелкино Ленинского района республики. Об РИА Новости Крым, 11.12.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Крымские следователи проводят проверку сведений из соцсетей об избиении группой подростков сверстницы на пляже в городе Щелкино Ленинского района республики. Об этом сообщает главное следственное управление Следкома России по региону.По данному факту организована проверка сведений о применении насилия группой подростков в отношении сверстницы. Глава крымского управления СК Владимир Терентьев поручил установить всех участников инцидента, дать их действиям правовую оценку, а также обстановке в их семьях и воспитательному процессу со стороны родителей, педагогов образовательных учреждений, где они обучаются, и сотрудников органов профилактики. Ход проверки находится на личном контроле Терентьева.Кроме того, проверку инцидента организовала прокуратура Крыма, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних", - указали в прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подростки избили двух человек – МВДУгрожал бездомному пистолетом: в Симферополе будут судить подросткаВ Крыму дети издевались над мужчиной - Бастрыкин затребовал доклад

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, щелкино, происшествия, владимир терентьев, гсу ск россии по крыму и севастополю, общество, дети, новости крыма, прокуратура республики крым