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В Крыму подростки избили сверстницу - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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В Крыму подростки избили сверстницу
В Крыму подростки избили сверстницу - РИА Новости Крым, 11.12.2024
В Крыму подростки избили сверстницу
Крымские следователи проводят проверку сведений из соцсетей об избиении группой подростков сверстницы на пляже в городе Щелкино Ленинского района республики. Об РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T10:27
2024-12-11T10:27
крым
щелкино
происшествия
владимир терентьев
гсу ск россии по крыму и севастополю
общество
дети
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Крымские следователи проводят проверку сведений из соцсетей об избиении группой подростков сверстницы на пляже в городе Щелкино Ленинского района республики. Об этом сообщает главное следственное управление Следкома России по региону.По данному факту организована проверка сведений о применении насилия группой подростков в отношении сверстницы. Глава крымского управления СК Владимир Терентьев поручил установить всех участников инцидента, дать их действиям правовую оценку, а также обстановке в их семьях и воспитательному процессу со стороны родителей, педагогов образовательных учреждений, где они обучаются, и сотрудников органов профилактики. Ход проверки находится на личном контроле Терентьева.Кроме того, проверку инцидента организовала прокуратура Крыма, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних", - указали в прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подростки избили двух человек – МВДУгрожал бездомному пистолетом: в Симферополе будут судить подросткаВ Крыму дети издевались над мужчиной - Бастрыкин затребовал доклад
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РИА Новости Крым
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крым, щелкино, происшествия, владимир терентьев, гсу ск россии по крыму и севастополю, общество, дети, новости крыма, прокуратура республики крым
В Крыму подростки избили сверстницу

В Щелкино группа подростков избила сверстницу на пляже

10:27 11.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКриминал
Криминал - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Крымские следователи проводят проверку сведений из соцсетей об избиении группой подростков сверстницы на пляже в городе Щелкино Ленинского района республики. Об этом сообщает главное следственное управление Следкома России по региону.
"В Telegram-каналах распространяется видео, на котором школьники на пляже в Щелкино избивают несовершеннолетнюю, сопровождая издевательства снятием на мобильный телефон. Также сообщается, что родители подростков пытаются принять меры для избежания их детьми ответственности за совершенный противоправный поступок", - уточнили в ведомстве.
По данному факту организована проверка сведений о применении насилия группой подростков в отношении сверстницы.
Глава крымского управления СК Владимир Терентьев поручил установить всех участников инцидента, дать их действиям правовую оценку, а также обстановке в их семьях и воспитательному процессу со стороны родителей, педагогов образовательных учреждений, где они обучаются, и сотрудников органов профилактики. Ход проверки находится на личном контроле Терентьева.
Кроме того, проверку инцидента организовала прокуратура Крыма, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних", - указали в прокуратуре.
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