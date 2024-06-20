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В Крыму дети издевались над мужчиной - Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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В Крыму дети издевались над мужчиной - Бастрыкин затребовал доклад
В Крыму дети издевались над мужчиной - Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 20.06.2024
В Крыму дети издевались над мужчиной - Бастрыкин затребовал доклад
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования инцидента, информация о котором появилась в соцсетях - подростки в Крыму... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T21:09
2024-06-20T22:59
крым
происшествия
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
бахчисарайский район
новости крыма
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования инцидента, информация о котором появилась в соцсетях - подростки в Крыму издевались над мужчиной и вымогали деньги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Согласно информации, размещенной в соцсетях, в издевательствах над жителем Бахчисарайского района Крыма принимали участие трое несовершеннолетних. Семья одного из них якобы приехала на полуостров из Украины и активно поддерживала ВСУ. Сообщается также, что старший брат задержанного служит в украинской армии. При этом все члены семьи получили российское гражданство, получили сертификат и приобрели квартиру, а также проходили бесплатное лечение в Москве.Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования.14 июня по подозрению в публичной пропаганде нацистской атрибутики был задержан 17-летний житель Евпатории. На страницах в соцсетях он разместил нацистский символ "Черное солнце", отнесенный решением Фрунзенского районного суда города Владимира к экстремистским.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацизм как инструмент Запада: Лавров назвал задачу российских дипломатовПоставками оружия "Азову"* США равняют себя с нацистами – сенаторПризывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста
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РИА Новости Крым
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96
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крым, происшествия, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), бахчисарайский район, новости крыма, украина
В Крыму дети издевались над мужчиной - Бастрыкин затребовал доклад

Главе СК доложат по делу об издевательстве подростков над мужчиной в Крыму

21:09 20.06.2024 (обновлено: 22:59 20.06.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования инцидента, информация о котором появилась в соцсетях - подростки в Крыму издевались над мужчиной и вымогали деньги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно информации, размещенной в соцсетях, в издевательствах над жителем Бахчисарайского района Крыма принимали участие трое несовершеннолетних. Семья одного из них якобы приехала на полуостров из Украины и активно поддерживала ВСУ. Сообщается также, что старший брат задержанного служит в украинской армии. При этом все члены семьи получили российское гражданство, получили сертификат и приобрели квартиру, а также проходили бесплатное лечение в Москве.

"В СМИ сообщается, что в Бахчисарайском районе Республики Крым подростки издевались над мужчиной, вымогая деньги. Следственными органами ГСУ СК России по РК и Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении Следкома.

Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования.
14 июня по подозрению в публичной пропаганде нацистской атрибутики был задержан 17-летний житель Евпатории. На страницах в соцсетях он разместил нацистский символ "Черное солнце", отнесенный решением Фрунзенского районного суда города Владимира к экстремистским.
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КрымПроисшествияАлександр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Бахчисарайский районНовости КрымаУкраина
 
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