https://crimea.ria.ru/20240614/razmeschal-v-seti-natsistskie-simvoly-v-krymu-zaderzhali-podrostka-1138105098.html

Размещал в сети нацистские символы: в Крыму задержали подростка

Размещал в сети нацистские символы: в Крыму задержали подростка - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Размещал в сети нацистские символы: в Крыму задержали подростка

17-летнего евпаторийца задержали по подозрению в публичной пропаганде нацистской атрибутики – в соцсетях он размещал символы нацистов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T12:06

2024-06-14T12:06

2024-06-14T12:06

крымский следком

нацизм

общество

евпатория

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. 17-летнего евпаторийца задержали по подозрению в публичной пропаганде нацистской атрибутики – в соцсетях он размещал символы нацистов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.В ведомстве рассказали, что ранее на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних 17-летний молодой человек был признан виновным в совершении административного правонарушения - на страницах в соцсетях он разместил нацистский символ "Черное солнце", отнесенный решением Фрунзенского районного суда города Владимира к экстремистским.Несмотря на наказание, через время парень в очередной раз разместил нацистскую символику в соцсети, юношей заинтересовалась спецслужбы.По месту жительства задержанного проведены обыски. Расследование продолжается.Ранее житель города Старый Крым был осужден за то, что поставил "класс" в социальной сети под изображением, на котором была нанесена символика запрещенной в России радикальной мусульманской партии.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацизм как инструмент Запада: Лавров назвал задачу российских дипломатовПоставками оружия "Азову"* США равняют себя с нацистами – сенаторПризывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, нацизм, общество, евпатория, закон и право