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Размещал в сети нацистские символы: в Крыму задержали подростка - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Размещал в сети нацистские символы: в Крыму задержали подростка
Размещал в сети нацистские символы: в Крыму задержали подростка - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Размещал в сети нацистские символы: в Крыму задержали подростка
17-летнего евпаторийца задержали по подозрению в публичной пропаганде нацистской атрибутики – в соцсетях он размещал символы нацистов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T12:06
2024-06-14T12:06
крымский следком
нацизм
общество
евпатория
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. 17-летнего евпаторийца задержали по подозрению в публичной пропаганде нацистской атрибутики – в соцсетях он размещал символы нацистов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.В ведомстве рассказали, что ранее на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних 17-летний молодой человек был признан виновным в совершении административного правонарушения - на страницах в соцсетях он разместил нацистский символ "Черное солнце", отнесенный решением Фрунзенского районного суда города Владимира к экстремистским.Несмотря на наказание, через время парень в очередной раз разместил нацистскую символику в соцсети, юношей заинтересовалась спецслужбы.По месту жительства задержанного проведены обыски. Расследование продолжается.Ранее житель города Старый Крым был осужден за то, что поставил "класс" в социальной сети под изображением, на котором была нанесена символика запрещенной в России радикальной мусульманской партии.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацизм как инструмент Запада: Лавров назвал задачу российских дипломатовПоставками оружия "Азову"* США равняют себя с нацистами – сенаторПризывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крымский следком, нацизм, общество, евпатория, закон и право
Размещал в сети нацистские символы: в Крыму задержали подростка

17-летнего крымчанина задержали по подозрению в публичной пропаганде нацистской атрибутики

12:06 14.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. 17-летнего евпаторийца задержали по подозрению в публичной пропаганде нацистской атрибутики – в соцсетях он размещал символы нацистов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
В ведомстве рассказали, что ранее на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних 17-летний молодой человек был признан виновным в совершении административного правонарушения - на страницах в соцсетях он разместил нацистский символ "Черное солнце", отнесенный решением Фрунзенского районного суда города Владимира к экстремистским.
Несмотря на наказание, через время парень в очередной раз разместил нацистскую символику в соцсети, юношей заинтересовалась спецслужбы.
"В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Он подозревается в публичном демонстрировании нацистской символики, совершенном лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичный факт (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По месту жительства задержанного проведены обыски. Расследование продолжается.
Ранее житель города Старый Крым был осужден за то, что поставил "класс" в социальной сети под изображением, на котором была нанесена символика запрещенной в России радикальной мусульманской партии.
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Крымский СледкомНацизмОбществоЕвпаторияЗакон и право
 
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