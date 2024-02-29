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Житель Крыма осужден за поставленный "класс" в соцсети - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Житель Крыма осужден за поставленный "класс" в соцсети
Житель Крыма осужден за поставленный "класс" в соцсети - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Житель Крыма осужден за поставленный "класс" в соцсети
Житель поселка Старый Крым осужден за то, что поставил "класс" в социальной сети под изображением, на котором была нанесена символика запрещенной в России... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T15:51
2024-02-29T16:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Житель поселка Старый Крым осужден за то, что поставил "класс" в социальной сети под изображением, на котором была нанесена символика запрещенной в России радикальной мусульманской партии. Об этом сообщила пресс-служба Кировского районного суда.В ходе судебного заседания было установлено, что 50-летний местный житель со своей личной страницы в популярной социальной сети поставил "класс" фотографии, на которой изображена символика террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. После этого публикация отразилась в лентах его подписчиков, и тем самым гражданин публично продемонстрировал символику организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.Правонарушитель свою вину не признал, постановление суда в законную силу не вступило.27 февраля еще один житель Крыма был осужден за публичное оправдание идеологии нацизма и неуважение к памяти павших во время Великой Отечественной войны. Он был приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:20-летний севастополец ответит за дискредитацию Армии РоссииПутин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армииВ Крыму троих сторонников АУЕ* будут судить за похищение и рэкет
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новости крыма, старый крым, кировский район крыма, кировский районный суд крыма, соцсети, суд, арест
Житель Крыма осужден за поставленный "класс" в соцсети

Крымчанин осужден за демонстрацию символики экстремистской организации в сети

15:51 29.02.2024 (обновлено: 16:00 29.02.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Житель поселка Старый Крым осужден за то, что поставил "класс" в социальной сети под изображением, на котором была нанесена символика запрещенной в России радикальной мусульманской партии. Об этом сообщила пресс-служба Кировского районного суда.

"Кировский районный суд Республики Крым признал виновным жителя г. Старого Крыма и привлек его к административной ответственности за публичную демонстрацию символики террористической организации, назначив ему наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток", – говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания было установлено, что 50-летний местный житель со своей личной страницы в популярной социальной сети поставил "класс" фотографии, на которой изображена символика террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. После этого публикация отразилась в лентах его подписчиков, и тем самым гражданин публично продемонстрировал символику организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
Правонарушитель свою вину не признал, постановление суда в законную силу не вступило.
27 февраля еще один житель Крыма был осужден за публичное оправдание идеологии нацизма и неуважение к памяти павших во время Великой Отечественной войны. Он был приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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