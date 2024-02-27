https://crimea.ria.ru/20240227/krymchaninu-vynesli-prigovor-za-reabilitatsiyu-natsizma-1135242293.html

Крымчанину вынесли приговор за реабилитацию нацизма

Крымчанину вынесли приговор за реабилитацию нацизма - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Крымчанину вынесли приговор за реабилитацию нацизма

Жителя Джанкойского района Крыма приговорили к 2, 5 годам колонии за реабилитацию нацизма и публичное неуважение к Великой Отечественной войне. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T12:06

2024-02-27T12:06

2024-02-27T12:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Жителя Джанкойского района Крыма приговорили к 2, 5 годам колонии за реабилитацию нацизма и публичное неуважение к Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в прокуратуре республики.Злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД России по Республике Крым и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Правоохранители оперативно приняли меры для исключения свободного доступа граждан к размещенному контенту, а самого злоумышленника заключили под стражу, добавили в пресс-службе крымского главка СК РФ.Свою вину в совершении преступления мужчина признал. Верховный суд Крыма с учетом позиции государственного обвинителя приговорил крымчанина к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и электронных и информационно-коммуникационных сетей сроком на 4 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: борьба с нацизмом – это миссия РоссииКрымчанина осудили за осквернение памятника участникам спецоперации

https://crimea.ria.ru/20230704/realno-li-vylechit-ot-natsizma-naselenie-ukrainy--eksperty-1129808300.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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