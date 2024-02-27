https://crimea.ria.ru/20240227/krymchaninu-vynesli-prigovor-za-reabilitatsiyu-natsizma-1135242293.html
Крымчанину вынесли приговор за реабилитацию нацизма
Крымчанину вынесли приговор за реабилитацию нацизма - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Крымчанину вынесли приговор за реабилитацию нацизма
Жителя Джанкойского района Крыма приговорили к 2, 5 годам колонии за реабилитацию нацизма и публичное неуважение к Великой Отечественной войне. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T12:06
2024-02-27T12:06
2024-02-27T12:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Жителя Джанкойского района Крыма приговорили к 2, 5 годам колонии за реабилитацию нацизма и публичное неуважение к Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в прокуратуре республики.Злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД России по Республике Крым и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Правоохранители оперативно приняли меры для исключения свободного доступа граждан к размещенному контенту, а самого злоумышленника заключили под стражу, добавили в пресс-службе крымского главка СК РФ.Свою вину в совершении преступления мужчина признал. Верховный суд Крыма с учетом позиции государственного обвинителя приговорил крымчанина к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и электронных и информационно-коммуникационных сетей сроком на 4 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: борьба с нацизмом – это миссия РоссииКрымчанина осудили за осквернение памятника участникам спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230704/realno-li-vylechit-ot-natsizma-naselenie-ukrainy--eksperty-1129808300.html
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Крымчанину вынесли приговор за реабилитацию нацизма
Жителя Крыма приговорили к 2,5 годам колонии за оскорбление памяти защитников Отечества
12:06 27.02.2024 (обновлено: 12:08 27.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Жителя Джанкойского района Крыма приговорили к 2, 5 годам колонии за реабилитацию нацизма и публичное неуважение к Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Установлено, что 30-летний крымчанин создал канал в одном из популярных мессенджеров и распространил 9 мая 2023 года сообщение, выражающее неуважение к празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, оскорбляющее память защитников Отечества и реабилитирующее нацизм.
Злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД России по Республике Крым и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Правоохранители оперативно приняли меры для исключения свободного доступа граждан к размещенному контенту, а самого злоумышленника заключили под стражу, добавили в пресс-службе крымского главка СК РФ.
Свою вину в совершении преступления мужчина признал. Верховный суд Крыма с учетом позиции государственного обвинителя приговорил крымчанина к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и электронных и информационно-коммуникационных сетей сроком на 4 года.
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