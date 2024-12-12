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В Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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В Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море
В Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море - РИА Новости Крым, 12.12.2024
В Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море
Захват власти в Сирии вооруженной оппозицией и уход Башара Асада с поста президента оказывает негативное влияние на безопасность Южного Кавказа, а также Ирана... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T17:40
2024-12-12T17:40
сирия
обострение ситуации в сирии
мнения
георгий мурадов
черное море
кавказ
иран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Захват власти в Сирии вооруженной оппозицией и уход Башара Асада с поста президента оказывает негативное влияние на безопасность Южного Кавказа, а также Ирана. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.По его мнению, произошедшее в Сирии является негативным развитием событий, как для России, так и для Ирана."Я бы это вписывал в общую программу Запада, который борется с Россией за то, чтобы либо обеспечить здесь себе полное господство, либо привести Россию к ослаблению и, возможно, даже к распаду и контролю над ее природными ресурсами", – добавил постпред Крыма при президенте, отметив, что Турция также активно вовлечена в этот процесс.8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир после этого заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранит ли Россия военное присутствие в Сирии - ответ КремляПутин лично принял решение о предоставлении убежища Асаду - КремльКак события в Сирии могут отразиться на Украине – мнение
сирия
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РИА Новости Крым
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60
сирия, обострение ситуации в сирии, мнения, георгий мурадов, черное море, кавказ, иран
В Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море

Ситуация в Сирии негативно влияет на безопасность Южного Кавказа – Мурадов

17:40 12.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВид на Черное море
Вид на Черное море - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Захват власти в Сирии вооруженной оппозицией и уход Башара Асада с поста президента оказывает негативное влияние на безопасность Южного Кавказа, а также Ирана. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Кардинальное изменение ситуации в Сирии влияют на безопасность в Черном море. Сирийская граница, можно сказать, сейчас размыта, она, по существу, повергнута, и дорога открыта ближе-дальше к Черному морю, Кавказу и Ирану… Под ударом окажутся, прежде всего, Южный Кавказ и Иран", – сказал Мурадов.

По его мнению, произошедшее в Сирии является негативным развитием событий, как для России, так и для Ирана.
"Я бы это вписывал в общую программу Запада, который борется с Россией за то, чтобы либо обеспечить здесь себе полное господство, либо привести Россию к ослаблению и, возможно, даже к распаду и контролю над ее природными ресурсами", – добавил постпред Крыма при президенте, отметив, что Турция также активно вовлечена в этот процесс.
8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир после этого заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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