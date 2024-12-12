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В Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море

В Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море - РИА Новости Крым, 12.12.2024

В Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море

Захват власти в Сирии вооруженной оппозицией и уход Башара Асада с поста президента оказывает негативное влияние на безопасность Южного Кавказа, а также Ирана... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T17:40

2024-12-12T17:40

2024-12-12T17:40

сирия

обострение ситуации в сирии

мнения

георгий мурадов

черное море

кавказ

иран

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Захват власти в Сирии вооруженной оппозицией и уход Башара Асада с поста президента оказывает негативное влияние на безопасность Южного Кавказа, а также Ирана. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.По его мнению, произошедшее в Сирии является негативным развитием событий, как для России, так и для Ирана."Я бы это вписывал в общую программу Запада, который борется с Россией за то, чтобы либо обеспечить здесь себе полное господство, либо привести Россию к ослаблению и, возможно, даже к распаду и контролю над ее природными ресурсами", – добавил постпред Крыма при президенте, отметив, что Турция также активно вовлечена в этот процесс.8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир после этого заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранит ли Россия военное присутствие в Сирии - ответ КремляПутин лично принял решение о предоставлении убежища Асаду - КремльКак события в Сирии могут отразиться на Украине – мнение

сирия

черное море

кавказ

иран

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, обострение ситуации в сирии, мнения, георгий мурадов, черное море, кавказ, иран