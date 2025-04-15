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Истязали малышей: в Севастополе двое сожителей получили сроки - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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Истязали малышей: в Севастополе двое сожителей получили сроки
Истязали малышей: в Севастополе двое сожителей получили сроки - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Истязали малышей: в Севастополе двое сожителей получили сроки
Сожители из Севастополя получили сроки за систематическое групповое истязание детей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T11:18
2025-04-15T11:18
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новости севастополя
приговор
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Сожители из Севастополя получили сроки за систематическое групповое истязание детей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.О том, что 29-летняя мать троих малолетних детей с 32-летним сожителем предстанут перед судом за систематические истязания малышей, стало известно в феврале. Детей избивали, лишали их пищи, они не посещали детские сады и значительно отставали в развитии от своих сверстников. Сообщалось, что издевательствам подвергались девочки 9 и 5 лет и шестилетний мальчик. При этом женщина является матерью всех троих детей, а мужчина – биологическим отцом двух младших. Об издевательствах стало известно в июне прошлого года, когда старшая 9-летняя девочка после очередных побоев сумела выбежать в подъезд дома. Полицию вызвали соседи.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, кроме статьи об истязании, женщина осуждена за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а мужчина – за угрозу применения насилия в отношении представителя власти."Мать злоупотребляла алкоголем, не обеспечивала уход за детьми, а воспитание свела к применению физического насилия. Пара привлекла внимание не только жестоким обращением с дочерьми и сыном, но и асоциальным образом жизни. В июне 2024 года в связи с сильным шумом в квартиру прибыл сотрудник полиции. В ходе разбирательства "глава семьи" стал вести себя агрессивно, подошел к сотруднику с ножом и высказал угрозу применения насилия", - уточнили в надзорном ведомстве.Уточняется также, что суд удовлетворил гражданские иски прокурора района о взыскании в пользу детей компенсации морального вреда на общую сумму 600 тысяч рублей. Сейчас дети находятся под опекой, им оказана всесторонняя помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Истязал трехлетнего малыша – суд вынес приговор жителю СевастополяДвое граждан Таджикистана заперли в квартире и истязали 16 детей - СКНе кормила и жгла ладони: в Крыму будут судить мать 3-летнего малыша
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, новости севастополя, приговор, закон и право, дети, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя
Истязали малышей: в Севастополе двое сожителей получили сроки

В Севастополе двое сожителей получили сроки за истязание малолетних детей

11:18 15.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Сожители из Севастополя получили сроки за систематическое групповое истязание детей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
О том, что 29-летняя мать троих малолетних детей с 32-летним сожителем предстанут перед судом за систематические истязания малышей, стало известно в феврале. Детей избивали, лишали их пищи, они не посещали детские сады и значительно отставали в развитии от своих сверстников. Сообщалось, что издевательствам подвергались девочки 9 и 5 лет и шестилетний мальчик. При этом женщина является матерью всех троих детей, а мужчина – биологическим отцом двух младших. Об издевательствах стало известно в июне прошлого года, когда старшая 9-летняя девочка после очередных побоев сумела выбежать в подъезд дома. Полицию вызвали соседи.
"Суд, согласившись с государственным обвинителем, приговорил жителя Севастополя по совокупности преступлений к 4 годам и 7 месяцам лишения свободы, мать детей – к 4 годам. Отбывать наказание бывшие сожители будут в исправительных колониях общего режима", - сказано в сообщении СК.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, кроме статьи об истязании, женщина осуждена за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а мужчина – за угрозу применения насилия в отношении представителя власти.
"Мать злоупотребляла алкоголем, не обеспечивала уход за детьми, а воспитание свела к применению физического насилия. Пара привлекла внимание не только жестоким обращением с дочерьми и сыном, но и асоциальным образом жизни. В июне 2024 года в связи с сильным шумом в квартиру прибыл сотрудник полиции. В ходе разбирательства "глава семьи" стал вести себя агрессивно, подошел к сотруднику с ножом и высказал угрозу применения насилия", - уточнили в надзорном ведомстве.
Уточняется также, что суд удовлетворил гражданские иски прокурора района о взыскании в пользу детей компенсации морального вреда на общую сумму 600 тысяч рублей. Сейчас дети находятся под опекой, им оказана всесторонняя помощь.
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