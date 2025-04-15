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Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Курск - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Курск
Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Курск - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Курск
Следком России возбудил уголовное дело о теракте после массированного налета ударными БПЛА по жилым домам Курска во вторник. Такое заявление сделала официальный РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T11:08
2025-04-15T11:08
курск
обстрелы курской области
ск рф (следственный комитет российской федерации)
теракт
обстрелы всу
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Следком России возбудил уголовное дело о теракте после массированного налета ударными БПЛА по жилым домам Курска во вторник. Такое заявление сделала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ночью 15 апреля 2025 года украинские боевики, используя БПЛА самолетного типа, массированно атаковали жилые дома в Курске. Попадание беспилотного летательного аппарата также пришлось и на станцию скорой помощи."В результате совершенного преступления погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили ранения. Кроме того, повреждения причинены жилым домам, иным гражданским строениям и более 10 машинам скорой помощи", – сказано в сообщении представителя СК РФ.При осмотре мест происшествий следователи обнаружили фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.Возбуждено уголовное дело о теракте. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, добавили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:115 беспилотников сбиты над регионами РоссииТрое мирных жителей Курской области погибли от ударов украинских боевиковБеспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
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РИА Новости Крым
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курск, обстрелы курской области, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, обстрелы всу, новости, происшествия
Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Курск

Следком завел дело о теракте после массированного налета беспилотников ВСУ на Курск

11:08 15.04.2025
 
© Правительство Курской областиПоследствия атаки беспилотников ВСУ на Курск
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Курск
© Правительство Курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Следком России возбудил уголовное дело о теракте после массированного налета ударными БПЛА по жилым домам Курска во вторник. Такое заявление сделала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ночью 15 апреля 2025 года украинские боевики, используя БПЛА самолетного типа, массированно атаковали жилые дома в Курске. Попадание беспилотного летательного аппарата также пришлось и на станцию скорой помощи.
"В результате совершенного преступления погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили ранения. Кроме того, повреждения причинены жилым домам, иным гражданским строениям и более 10 машинам скорой помощи", – сказано в сообщении представителя СК РФ.
При осмотре мест происшествий следователи обнаружили фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.
Возбуждено уголовное дело о теракте. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, добавили в СК.
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