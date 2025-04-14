https://crimea.ria.ru/20250414/troe-mirnykh-zhiteley-kurskoy-oblasti-pogibli-ot-udarov-ukrainskikh-boevikov-1145670660.html

Трое мирных жителей Курской области погибли от ударов украинских боевиков

Трое мирных жителей Курской области погибли от ударов украинских боевиков - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Трое мирных жителей Курской области погибли от ударов украинских боевиков

Трое мирных жителей погибли в Курской области при атаках со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T19:57

2025-04-14T19:57

2025-04-14T19:59

александр хинштейн

курская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей погибли в Курской области при атаках со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.Также, по его данным, в деревне Золотаревке из-за удара дрона погибли двое супругов: 69-летний мужчина и 67-летняя женщина.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и обратился с просьбой воздержаться от поездок в районы приграничья.За минувшие сутки также три мирных жителя Херсонской области погибли и шестеро получили ранения в результате киевской агрессии, сообщил ранее губернатор региона Владимир Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ разбомбили мост в Курской области: людей отселяют из опасной зоныХинштейн назвал число вывезенных с освобожденных курских территорийСобиравший металлолом мужчина погиб от взрыва мины в Курской области

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хинштейн, курская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу