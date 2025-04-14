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Трое мирных жителей Курской области погибли от ударов украинских боевиков
Трое мирных жителей Курской области погибли от ударов украинских боевиков - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Трое мирных жителей Курской области погибли от ударов украинских боевиков
Трое мирных жителей погибли в Курской области при атаках со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T19:57
2025-04-14T19:57
2025-04-14T19:59
александр хинштейн
курская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей погибли в Курской области при атаках со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.Также, по его данным, в деревне Золотаревке из-за удара дрона погибли двое супругов: 69-летний мужчина и 67-летняя женщина.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и обратился с просьбой воздержаться от поездок в районы приграничья.За минувшие сутки также три мирных жителя Херсонской области погибли и шестеро получили ранения в результате киевской агрессии, сообщил ранее губернатор региона Владимир Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ разбомбили мост в Курской области: людей отселяют из опасной зоныХинштейн назвал число вывезенных с освобожденных курских территорийСобиравший металлолом мужчина погиб от взрыва мины в Курской области
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РИА Новости Крым
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александр хинштейн, курская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу
Трое мирных жителей Курской области погибли от ударов украинских боевиков
Трое мирных жителей погибли в Курской области при атаках украинских боевиков
19:57 14.04.2025 (обновлено: 19:59 14.04.2025)