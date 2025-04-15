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115 беспилотников сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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115 беспилотников сбиты над регионами России
115 беспилотников сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 15.04.2025
115 беспилотников сбиты над регионами России
Силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку на регионы страны. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T07:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку на регионы страны. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что над пятью регионами за ночь были уничтожены 115 беспилоников ВСУ."109 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Курской области, три – над Воронежской областью, по одному БПЛА – над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей", - говорится в сообщении военного ведомства.В результате массированного удара по Курску погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, вспыхнули пожары в многоквартирных домах, атакована парковка машин скорой помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое мирных жителей Курской области погибли от ударов украинских боевиковБеспилотник ВСУ пытался атаковать КрымТри человека убиты и шестеро ранены при ударах ВСУ по Херсонской области
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пво, курская область, воронежская область, московская область, министерство обороны рф, брянская область, орловская область, новости
115 беспилотников сбиты над регионами России

Над пятью регионами России уничтожено 115 беспилотников за ночь

07:11 15.04.2025 (обновлено: 08:43 15.04.2025)
 
© Правительство Курской областиПоследствия атаки беспилотников ВСУ на Курск
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Курск
© Правительство Курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку на регионы страны. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что над пятью регионами за ночь были уничтожены 115 беспилоников ВСУ.
"109 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Курской области, три – над Воронежской областью, по одному БПЛА – над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей", - говорится в сообщении военного ведомства.
В результате массированного удара по Курску погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, вспыхнули пожары в многоквартирных домах, атакована парковка машин скорой помощи.
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