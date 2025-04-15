https://crimea.ria.ru/20250415/115-bespilotnikov-sbity-nad-regionami-rossii-1145674586.html

115 беспилотников сбиты над регионами России

115 беспилотников сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 15.04.2025

115 беспилотников сбиты над регионами России

Силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку на регионы страны. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T07:11

2025-04-15T07:11

2025-04-15T08:43

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку на регионы страны. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что над пятью регионами за ночь были уничтожены 115 беспилоников ВСУ."109 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Курской области, три – над Воронежской областью, по одному БПЛА – над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей", - говорится в сообщении военного ведомства.В результате массированного удара по Курску погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, вспыхнули пожары в многоквартирных домах, атакована парковка машин скорой помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое мирных жителей Курской области погибли от ударов украинских боевиковБеспилотник ВСУ пытался атаковать КрымТри человека убиты и шестеро ранены при ударах ВСУ по Херсонской области

курская область

воронежская область

московская область

брянская область

орловская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, курская область, воронежская область, московская область, министерство обороны рф, брянская область, орловская область, новости