https://crimea.ria.ru/20250415/ataka-na-kursk-goryat-mnogoetazhki-i-raneny-lyudi-1145672652.html

Атака на Курск: горят многоэтажки и ранены люди

Атака на Курск: горят многоэтажки и ранены люди - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Атака на Курск: горят многоэтажки и ранены люди

ВСУ нанесли массированный удар по Курску в ночь на вторник. В результате вспыхнули пожары в жилых многоэтажках, погибла одна женщина и еще девять мирных жителей РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T05:54

2025-04-15T05:54

2025-04-15T06:03

курск

обстрелы курской области

курская область

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

общество

общественная организация "россия без долгов"

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145672396_0:329:720:734_1920x0_80_0_0_a72232c727c7b7cf557180d39ad14b4e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли массированный удар по Курску в ночь на вторник. В результате вспыхнули пожары в жилых многоэтажках, погибла одна женщина и еще девять мирных жителей пострадали. Об этом сообщили в оперштабе Курской области.Отмечается, что беспилотники целенаправленно били по спальным районам.Под ударом оказались три многоэтажки. В одном из многоквартирных жилых домов вспыхнули два этажа, пожар локализован силами МЧС. Жильцы дома эвакуированы и доставлены в пункт временного размещения.По улице Орловской полыхают сразу пять этажей жилого дома. Один этаж горит в доме на улице Веспремской. Сейчас на местах работают спасатели. Жители домов отправлены и разместились в ПВР. Еще три частных дома повреждены в результате сбросов с беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курск

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, обстрелы курской области, курская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), общество, общественная организация "россия без долгов" , беспилотник (бпла, дрон), пожар, новости