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Атака на Курск: горят многоэтажки и ранены люди
Атака на Курск: горят многоэтажки и ранены люди - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Атака на Курск: горят многоэтажки и ранены люди
ВСУ нанесли массированный удар по Курску в ночь на вторник. В результате вспыхнули пожары в жилых многоэтажках, погибла одна женщина и еще девять мирных жителей РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T05:54
2025-04-15T05:54
2025-04-15T06:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли массированный удар по Курску в ночь на вторник. В результате вспыхнули пожары в жилых многоэтажках, погибла одна женщина и еще девять мирных жителей пострадали. Об этом сообщили в оперштабе Курской области.Отмечается, что беспилотники целенаправленно били по спальным районам.Под ударом оказались три многоэтажки. В одном из многоквартирных жилых домов вспыхнули два этажа, пожар локализован силами МЧС. Жильцы дома эвакуированы и доставлены в пункт временного размещения.По улице Орловской полыхают сразу пять этажей жилого дома. Один этаж горит в доме на улице Веспремской. Сейчас на местах работают спасатели. Жители домов отправлены и разместились в ПВР. Еще три частных дома повреждены в результате сбросов с беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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курск, обстрелы курской области, курская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), общество, общественная организация "россия без долгов" , беспилотник (бпла, дрон), пожар, новости
Атака на Курск: горят многоэтажки и ранены люди
В Курске при атаке ВСУ погибла 85-летняя женщина и ранены 9 человек
05:54 15.04.2025 (обновлено: 06:03 15.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли массированный удар по Курску в ночь на вторник. В результате вспыхнули пожары в жилых многоэтажках, погибла одна женщина и еще девять мирных жителей пострадали. Об этом сообщили в оперштабе Курской области.
Отмечается, что беспилотники целенаправленно били по спальным районам.
"К сожалению, погибла 85-летняя женщина. Также пострадали девять человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги", - говорится в сообщении.
Под ударом оказались три многоэтажки. В одном из многоквартирных жилых домов вспыхнули два этажа, пожар локализован силами МЧС. Жильцы дома эвакуированы и доставлены в пункт временного размещения.
По улице Орловской полыхают сразу пять этажей жилого дома. Один этаж горит в доме на улице Веспремской. Сейчас на местах работают спасатели. Жители домов отправлены и разместились в ПВР. Еще три частных дома повреждены в результате сбросов с беспилотников.
"Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. На местах происшествий работают все оперативные службы. Информация о последствиях уточняется", - заключили в оперштабе.
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