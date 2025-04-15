ВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами
ВСУ бьют дронами с поражающими элементами по жилым кварталам Курска
© Правительство Курской областиВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами
© Правительство Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Украинский дрон, который попал в жилой дом в Курске, был снаряжен поражающими элементами. Об этом сообщили в правительстве Курской области.
"На улице Веспремской в Курске атаковавший украинский беспилотник был снаряжен поражающими элементами – стальными шарами", – говорится в сообщении.
Утром 15 апреля стало известно, что ВСУ нанесли массированный удар по Курску в ночь на вторник. В результате вспыхнули пожары в жилых многоэтажках, погибла женщина и еще девять мирных жителей пострадали.
© Правительство Курской областиВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами
© Правительство Курской области
ВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами
Под ударом оказались три многоэтажки. В одном из многоквартирных жилых домов вспыхнули два этажа, пожар локализован силами МЧС. Жильцы дома эвакуированы и доставлены в пункт временного размещения
© Правительство Курской областиВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами
© Правительство Курской области
ВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами
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