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ВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами

ВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами - РИА Новости Крым, 15.04.2025

ВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами

Украинский дрон, который попал в жилой дом в Курске, был снаряжен поражающими элементами. Об этом сообщили в правительстве Курской области. РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T09:21

2025-04-15T09:21

2025-04-15T09:21

курская область

курск

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Украинский дрон, который попал в жилой дом в Курске, был снаряжен поражающими элементами. Об этом сообщили в правительстве Курской области.Утром 15 апреля стало известно, что ВСУ нанесли массированный удар по Курску в ночь на вторник. В результате вспыхнули пожары в жилых многоэтажках, погибла женщина и еще девять мирных жителей пострадали.Под ударом оказались три многоэтажки. В одном из многоквартирных жилых домов вспыхнули два этажа, пожар локализован силами МЧС. Жильцы дома эвакуированы и доставлены в пункт временного размещенияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

курск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, курск, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия