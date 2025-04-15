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ВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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ВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами
ВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами - РИА Новости Крым, 15.04.2025
ВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами
Украинский дрон, который попал в жилой дом в Курске, был снаряжен поражающими элементами. Об этом сообщили в правительстве Курской области. РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T09:21
2025-04-15T09:21
курская область
курск
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Украинский дрон, который попал в жилой дом в Курске, был снаряжен поражающими элементами. Об этом сообщили в правительстве Курской области.Утром 15 апреля стало известно, что ВСУ нанесли массированный удар по Курску в ночь на вторник. В результате вспыхнули пожары в жилых многоэтажках, погибла женщина и еще девять мирных жителей пострадали.Под ударом оказались три многоэтажки. В одном из многоквартирных жилых домов вспыхнули два этажа, пожар локализован силами МЧС. Жильцы дома эвакуированы и доставлены в пункт временного размещенияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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курская область, курск, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия
ВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами

ВСУ бьют дронами с поражающими элементами по жилым кварталам Курска

09:21 15.04.2025
 
© Правительство Курской областиВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами
ВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами
© Правительство Курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Украинский дрон, который попал в жилой дом в Курске, был снаряжен поражающими элементами. Об этом сообщили в правительстве Курской области.

"На улице Веспремской в Курске атаковавший украинский беспилотник был снаряжен поражающими элементами – стальными шарами", – говорится в сообщении.

Утром 15 апреля стало известно, что ВСУ нанесли массированный удар по Курску в ночь на вторник. В результате вспыхнули пожары в жилых многоэтажках, погибла женщина и еще девять мирных жителей пострадали.
© Правительство Курской областиВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами
ВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами
© Правительство Курской области
ВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами
Под ударом оказались три многоэтажки. В одном из многоквартирных жилых домов вспыхнули два этажа, пожар локализован силами МЧС. Жильцы дома эвакуированы и доставлены в пункт временного размещения
© Правительство Курской областиВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами
ВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами
© Правительство Курской области
ВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами
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Курская областьКурскОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)НовостиПроисшествия
 
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