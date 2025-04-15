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Новости Курска: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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Новости Курска: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА
Новости Курска: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Новости Курска: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА
Шесть человек госпитализированы после атаки ВСУ на Курск. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T10:34
2025-04-15T10:48
курск
обстрелы курской области
курская область
александр хинштейн
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Шесть человек госпитализированы после атаки ВСУ на Курск. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Массированный удар был нанесен по Курску в ночь на вторник. В результате вспыхнули пожары в жилых многоэтажках, погибла одна женщина и еще девять мирных жителей пострадали. Нескольких отправили в больницы. В правительстве региона сообщали, что украинский дрон был снаряжен поражающими элементами.Сейчас возможность восстановления многоэтажек оценивают эксперты. Жильцы эвакуированы в пункты временного размещения, обеспечены питанием и получают необходимую помощь. Все пострадавшие получат выплаты, пообещал Хинштейн."Еще один удар пришелся по станции скорой помощи. Повреждено 11 машин", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое мирных жителей Курской области погибли от ударов украинских боевиковВСУ разбомбили мост в Курской области: людей отселяют из опасной зоны115 беспилотников сбиты над регионами России
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курск, обстрелы курской области, курская область, александр хинштейн, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Новости Курска: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА

Новости Курска: после атаки БПЛА госпитализированы шесть человек

10:34 15.04.2025 (обновлено: 10:48 15.04.2025)
 
© Правительство Курской областиПоследствия атаки беспилотников на Курск
Последствия атаки беспилотников на Курск
© Правительство Курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Шесть человек госпитализированы после атаки ВСУ на Курск. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Массированный удар был нанесен по Курску в ночь на вторник. В результате вспыхнули пожары в жилых многоэтажках, погибла одна женщина и еще девять мирных жителей пострадали. Нескольких отправили в больницы. В правительстве региона сообщали, что украинский дрон был снаряжен поражающими элементами.

"Пострадали девять человек, шесть из них госпитализированы. К сожалению, бабушка 1940 года рождения скончалась. Повреждено 24 многоквартирных жилых дома, три из них – достаточно серьезно", - сообщил губернатор.

Сейчас возможность восстановления многоэтажек оценивают эксперты. Жильцы эвакуированы в пункты временного размещения, обеспечены питанием и получают необходимую помощь. Все пострадавшие получат выплаты, пообещал Хинштейн.
"Еще один удар пришелся по станции скорой помощи. Повреждено 11 машин", - добавил он.
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КурскОбстрелы Курской областиКурская областьАлександр ХинштейнОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости
 
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