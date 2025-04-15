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Новости Курска: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА

Новости Курска: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Новости Курска: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА

Шесть человек госпитализированы после атаки ВСУ на Курск. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T10:34

2025-04-15T10:34

2025-04-15T10:48

курск

обстрелы курской области

курская область

александр хинштейн

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Шесть человек госпитализированы после атаки ВСУ на Курск. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Массированный удар был нанесен по Курску в ночь на вторник. В результате вспыхнули пожары в жилых многоэтажках, погибла одна женщина и еще девять мирных жителей пострадали. Нескольких отправили в больницы. В правительстве региона сообщали, что украинский дрон был снаряжен поражающими элементами.Сейчас возможность восстановления многоэтажек оценивают эксперты. Жильцы эвакуированы в пункты временного размещения, обеспечены питанием и получают необходимую помощь. Все пострадавшие получат выплаты, пообещал Хинштейн."Еще один удар пришелся по станции скорой помощи. Повреждено 11 машин", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое мирных жителей Курской области погибли от ударов украинских боевиковВСУ разбомбили мост в Курской области: людей отселяют из опасной зоны115 беспилотников сбиты над регионами России

курск

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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