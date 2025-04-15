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В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 15.04.2025
В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
Ночные заморозки ожидаются в Крыму 16 и 17 апреля. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T11:46
2025-04-15T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Ночные заморозки ожидаются в Крыму 16 и 17 апреля. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском Главке МЧС России.Спасатели предупреждают о риске чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможны повреждения цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.В МЧС советуют защитить растения от мороза пленкой, соломой или нетканым материалом. Кроме того, жителям и гостям полуострова рекомендуют не отправляться в длительные походы в горы и леса, а водителям не превышать скорость на дорогах и соблюдать правила. По прогнозам крымского гидрометцентра, ночью и утром 15 апреля в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки до -4 градусов. Однако, вторая половина недели порадует уже майским теплом - по ночам будет плюс 5-10 градусов, к выходным + 7...+12.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе отключат отоплениеМорозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливыКомпенсация от небесной канцелярии: какой будет погода в Крыму на неделе
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РИА Новости Крым
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В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

В Крыму 16 и 17 апреля ожидаются заморозки

11:46 15.04.2025 (обновлено: 12:38 15.04.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПервые заморозки в горах. Архивное фото
Первые заморозки в горах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Ночные заморозки ожидаются в Крыму 16 и 17 апреля. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском Главке МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 16 и 17 апреля в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки на поверхности почвы и в воздухе -2", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о риске чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможны повреждения цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.
В МЧС советуют защитить растения от мороза пленкой, соломой или нетканым материалом. Кроме того, жителям и гостям полуострова рекомендуют не отправляться в длительные походы в горы и леса, а водителям не превышать скорость на дорогах и соблюдать правила.
По прогнозам крымского гидрометцентра, ночью и утром 15 апреля в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки до -4 градусов. Однако, вторая половина недели порадует уже майским теплом - по ночам будет плюс 5-10 градусов, к выходным + 7...+12.
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