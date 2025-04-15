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В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 15.04.2025

В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

Ночные заморозки ожидаются в Крыму 16 и 17 апреля. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T11:46

2025-04-15T11:46

2025-04-15T12:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Ночные заморозки ожидаются в Крыму 16 и 17 апреля. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском Главке МЧС России.Спасатели предупреждают о риске чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможны повреждения цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.В МЧС советуют защитить растения от мороза пленкой, соломой или нетканым материалом. Кроме того, жителям и гостям полуострова рекомендуют не отправляться в длительные походы в горы и леса, а водителям не превышать скорость на дорогах и соблюдать правила. По прогнозам крымского гидрометцентра, ночью и утром 15 апреля в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки до -4 градусов. Однако, вторая половина недели порадует уже майским теплом - по ночам будет плюс 5-10 градусов, к выходным + 7...+12.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе отключат отоплениеМорозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливыКомпенсация от небесной канцелярии: какой будет погода в Крыму на неделе

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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