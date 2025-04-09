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Морозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливы

Морозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливы - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Морозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливы

Из-за апрельских морозов недобор урожая ранних сортов черешни и сливы может составить 30%, однако точный ущерб сельскому хозяйству будет подсчитан через неделю. РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T20:07

2025-04-09T20:07

2025-04-09T20:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Из-за апрельских морозов недобор урожая ранних сортов черешни и сливы может составить 30%, однако точный ущерб сельскому хозяйству будет подсчитан через неделю. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Он отметил, что меньше всего пострадали яблони, "позднецветущие культуры под пресс мороза попали", в отличие от миндаля и персика.В основном мороз уничтожил цветение в нижнем ярусе деревьев, так что урожай будет на верхних ветках, добавил он."В течение двух-трех дней мы сделаем более серьезную статистику. Точная цифра о потерях будет известна минимум через неделю", - резюмировал Кратюк.Ранее в среду МЧС сообщало, что в ближайшие дни на полуостров вернутся морозы и усилится ветер. Также по информации синоптиков в связи с образованием южного циклона 10, 11 и 12 апреля в Крыму ожидаются дождь, мокрый снег, снег, 11 и 12 апреля местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым идут морозы и штормовой ветерПарад тюльпанов в Никитском ботсаду – переживут ли цветы непогодуКак непогода в Крыму отразится на урожае фруктов - минсельхоз

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