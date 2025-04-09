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Морозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливы - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Морозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливы
Морозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливы - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Морозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливы
Из-за апрельских морозов недобор урожая ранних сортов черешни и сливы может составить 30%, однако точный ущерб сельскому хозяйству будет подсчитан через неделю. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T20:07
2025-04-09T20:07
денис кратюк
крым
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заморозки
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Из-за апрельских морозов недобор урожая ранних сортов черешни и сливы может составить 30%, однако точный ущерб сельскому хозяйству будет подсчитан через неделю. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Он отметил, что меньше всего пострадали яблони, "позднецветущие культуры под пресс мороза попали", в отличие от миндаля и персика.В основном мороз уничтожил цветение в нижнем ярусе деревьев, так что урожай будет на верхних ветках, добавил он."В течение двух-трех дней мы сделаем более серьезную статистику. Точная цифра о потерях будет известна минимум через неделю", - резюмировал Кратюк.Ранее в среду МЧС сообщало, что в ближайшие дни на полуостров вернутся морозы и усилится ветер. Также по информации синоптиков в связи с образованием южного циклона 10, 11 и 12 апреля в Крыму ожидаются дождь, мокрый снег, снег, 11 и 12 апреля местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым идут морозы и штормовой ветерПарад тюльпанов в Никитском ботсаду – переживут ли цветы непогодуКак непогода в Крыму отразится на урожае фруктов - минсельхоз
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РИА Новости Крым
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денис кратюк, крым, урожай в крыму, урожай, заморозки, погода в крыму, крымская погода, сельское хозяйство, новости крыма
Морозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливы

В Крыму заморозки предварительно повредили 30% урожая ранних сортов черешни и сливы

20:07 09.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег на цветущих деревьях в Крыму
Снег на цветущих деревьях в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Из-за апрельских морозов недобор урожая ранних сортов черешни и сливы может составить 30%, однако точный ущерб сельскому хозяйству будет подсчитан через неделю. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
"Вот уже два дня ведем серьезный мониторинг. Но предварительную статистику мы уже собрали: порядка 30% урожая ранних сортов черешни, сливы, наверное, недоберем. Постараемся скомпенсировать за счет поздних сортов", - сказал Кратюк.
Он отметил, что меньше всего пострадали яблони, "позднецветущие культуры под пресс мороза попали", в отличие от миндаля и персика.
"Но хочу отметить, что до 50% цветения мы уничтожаем сами – вручную или химическим способами, чтобы растение не было сильно перегружено и плоды получились крупными, то есть мы сами боремся с количеством цветения. В этом году за нас это сделала природа", - сказал министр.
В основном мороз уничтожил цветение в нижнем ярусе деревьев, так что урожай будет на верхних ветках, добавил он.
"В течение двух-трех дней мы сделаем более серьезную статистику. Точная цифра о потерях будет известна минимум через неделю", - резюмировал Кратюк.
Ранее в среду МЧС сообщало, что в ближайшие дни на полуостров вернутся морозы и усилится ветер. Также по информации синоптиков в связи с образованием южного циклона 10, 11 и 12 апреля в Крыму ожидаются дождь, мокрый снег, снег, 11 и 12 апреля местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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