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В Крым идут морозы и штормовой ветер

В Крым идут морозы и штормовой ветер - РИА Новости Крым, 09.04.2025

В Крым идут морозы и штормовой ветер

В ближайшие дни в Крым вернутся морозы и усилится ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T12:43

2025-04-09T12:43

2025-04-09T12:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В ближайшие дни в Крым вернутся морозы и усилится ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.Также по информации синоптиков в связи с образованием южного циклона 10, 11 и 12 апреля в Крыму ожидаются дождь, мокрый снег, снег, 11 и 12 апреля местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбег в 13 градусов: чего ждать от погоды в Крыму в средуКак непогода в Крыму отразится на урожае фруктов - минсельхозКаким будет апрель в Крыму – долгосрочный прогноз от ФОБОС

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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