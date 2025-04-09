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В Крым идут морозы и штормовой ветер
В Крым идут морозы и штормовой ветер - РИА Новости Крым, 09.04.2025
В Крым идут морозы и штормовой ветер
В ближайшие дни в Крым вернутся морозы и усилится ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T12:43
2025-04-09T12:43
2025-04-09T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В ближайшие дни в Крым вернутся морозы и усилится ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.Также по информации синоптиков в связи с образованием южного циклона 10, 11 и 12 апреля в Крыму ожидаются дождь, мокрый снег, снег, 11 и 12 апреля местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбег в 13 градусов: чего ждать от погоды в Крыму в средуКак непогода в Крыму отразится на урожае фруктов - минсельхозКаким будет апрель в Крыму – долгосрочный прогноз от ФОБОС
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В Крым идут морозы и штормовой ветер
Морозы и штормовой ветер в Крыму ожидаются в ближайшие дни
12:43 09.04.2025 (обновлено: 12:55 09.04.2025)