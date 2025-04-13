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Компенсация от небесной канцелярии: какой будет погода в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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Компенсация от небесной канцелярии: какой будет погода в Крыму на неделе
Компенсация от небесной канцелярии: какой будет погода в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Компенсация от небесной канцелярии: какой будет погода в Крыму на неделе
С 14 апреля нестандартные весенние холода начнут уходить – на смену придет обширный антициклон и принесет в Крым хорошую и солнечную погоду. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T19:07
2025-04-13T19:04
центр погоды "фобос"
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
прогноз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. С 14 апреля нестандартные весенние холода начнут уходить – на смену придет обширный антициклон и принесет в Крым хорошую и солнечную погоду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Начало недели будет скромным, шутит эксперт. Под утро 0-5 градусов тепла, днем +11...+16. Во вторник значения повысятся ненамного, но вот в среду температурный фон начнет возвращаться в положенные рамки. 16 апреля термометры покажут от 3 до 8 градусов тепла ночью и +12...+17 днем."Ну а дальше больше, вторая половина недели порадует уже майским теплом, по ночам станет плюс 5-10 градусов, к выходным вообще до плюс 7-12, может быть даже 8-13 градусов тепла", – прогнозирует Тишковец.В дневные часы четверга столбики термометров поднимутся до +15...+20 градусов. В пятницу – еще на два деления выше, продолжил эксперт. Самый пик придется на выходные, когда крымчан порадуют 23 градуса тепла.Такие положительные изменения в погоде порадуют не только жителей полуострова, но и большей части русской равнины. Москвичи тоже не останутся в стороне, подытожил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму апрельский снег пополнит запасы водыСнег в Крыму в апреле: норма или аномалияНастоящий парад – как тюльпаны Никитского ботсада пережили снег
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, прогноз
Компенсация от небесной канцелярии: какой будет погода в Крыму на неделе

Обширный антициклон принесет в Крым хорошую погоду – прогноз на неделю от ФОБОС

19:07 13.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЦерковь Георгия Победоносца на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Бахчисарайском районе в Крыму
Церковь Георгия Победоносца на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Бахчисарайском районе в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. С 14 апреля нестандартные весенние холода начнут уходить – на смену придет обширный антициклон и принесет в Крым хорошую и солнечную погоду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Начало недели будет скромным, шутит эксперт. Под утро 0-5 градусов тепла, днем +11...+16. Во вторник значения повысятся ненамного, но вот в среду температурный фон начнет возвращаться в положенные рамки. 16 апреля термометры покажут от 3 до 8 градусов тепла ночью и +12...+17 днем.
"Ну а дальше больше, вторая половина недели порадует уже майским теплом, по ночам станет плюс 5-10 градусов, к выходным вообще до плюс 7-12, может быть даже 8-13 градусов тепла", – прогнозирует Тишковец.
В дневные часы четверга столбики термометров поднимутся до +15...+20 градусов. В пятницу – еще на два деления выше, продолжил эксперт. Самый пик придется на выходные, когда крымчан порадуют 23 градуса тепла.
"Это уже норма на пересечении мая и июня. Поэтому такая своеобразная компенсация за временные неудобства, которые создала нам наша небесная канцелярия", – шутит эксперт ФОБОС.
Такие положительные изменения в погоде порадуют не только жителей полуострова, но и большей части русской равнины. Москвичи тоже не останутся в стороне, подытожил Тишковец.
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Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогода в КрымуКрымская погодаПрогноз
 
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