https://crimea.ria.ru/20250413/kompensatsiya-ot-nebesnoy-kantselyarii-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-nedele-1145602491.html

Компенсация от небесной канцелярии: какой будет погода в Крыму на неделе

Компенсация от небесной канцелярии: какой будет погода в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Компенсация от небесной канцелярии: какой будет погода в Крыму на неделе

С 14 апреля нестандартные весенние холода начнут уходить – на смену придет обширный антициклон и принесет в Крым хорошую и солнечную погоду. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T19:07

2025-04-13T19:07

2025-04-13T19:04

центр погоды "фобос"

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

погода в крыму

крымская погода

прогноз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. С 14 апреля нестандартные весенние холода начнут уходить – на смену придет обширный антициклон и принесет в Крым хорошую и солнечную погоду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Начало недели будет скромным, шутит эксперт. Под утро 0-5 градусов тепла, днем +11...+16. Во вторник значения повысятся ненамного, но вот в среду температурный фон начнет возвращаться в положенные рамки. 16 апреля термометры покажут от 3 до 8 градусов тепла ночью и +12...+17 днем."Ну а дальше больше, вторая половина недели порадует уже майским теплом, по ночам станет плюс 5-10 градусов, к выходным вообще до плюс 7-12, может быть даже 8-13 градусов тепла", – прогнозирует Тишковец.В дневные часы четверга столбики термометров поднимутся до +15...+20 градусов. В пятницу – еще на два деления выше, продолжил эксперт. Самый пик придется на выходные, когда крымчан порадуют 23 градуса тепла.Такие положительные изменения в погоде порадуют не только жителей полуострова, но и большей части русской равнины. Москвичи тоже не останутся в стороне, подытожил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму апрельский снег пополнит запасы водыСнег в Крыму в апреле: норма или аномалияНастоящий парад – как тюльпаны Никитского ботсада пережили снег

https://crimea.ria.ru/20250401/kakim-budet-aprel-v-krymu--dolgosrochnyy-prognoz-ot-fobos-1145314122.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, прогноз