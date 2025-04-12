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Настоящий парад – как тюльпаны Никитского ботсада пережили снег - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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Настоящий парад – как тюльпаны Никитского ботсада пережили снег
Настоящий парад – как тюльпаны Никитского ботсада пережили снег - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Настоящий парад – как тюльпаны Никитского ботсада пережили снег
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду пережил апрельские заморозки без потерь "личного состава". Об этом РИА Новости Крым рассказала сотрудник сада,... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T20:16
2025-04-12T20:16
крым
никитский ботанический сад
парад тюльпанов
погода в крыму
крымская погода
цветы
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду пережил апрельские заморозки без потерь "личного состава". Об этом РИА Новости Крым рассказала сотрудник сада, кандидат биологических наук Вера Зыкова.На этой неделе на Крым обрушились снегопады, а также фиксировались заморозки. На выходных устойчиво низкая для апреля температура, соответствующая февральской норме."Такая погода, конечно, экстремальная. Такого десятилетиями не случалось во время цветения тюльпанов. Снег цветы перенесли неплохо. Посетители, которые приходили после обеда, когда снег уже подтаял, с удовольствием фотографировались на фоне цветочного парада", – сообщила Зыкова.Она добавила, что непогоду пережили все сорта тюльпанов, в том числе и те, которые только начали цветение.Парад тюльпанов "Салют Победы" открылся в Никитском ботаническом саду в пятницу. В этом году парад посвятили 80-летию Великой Победы. Посетителям выставки представили 110 тысяч цветов 158 сортов. Они радуют посетителей не только на выставочном участке, но и в самых притягательных уголках всего Арборетума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливыСнег в Крыму в апреле: норма или аномалияНабережная Керчи ушла под воду - фото
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, никитский ботанический сад, парад тюльпанов, погода в крыму, крымская погода, цветы, новости крыма
Настоящий парад – как тюльпаны Никитского ботсада пережили снег

Тюльпаны в Никитском ботаническом саду не пострадали от снегопадов и морозов

20:16 12.04.2025
 
© Фото: НБС / Вера ЗыковаПарад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
© Фото: НБС / Вера Зыкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду пережил апрельские заморозки без потерь "личного состава". Об этом РИА Новости Крым рассказала сотрудник сада, кандидат биологических наук Вера Зыкова.
На этой неделе на Крым обрушились снегопады, а также фиксировались заморозки. На выходных устойчиво низкая для апреля температура, соответствующая февральской норме.
© Фото: НБС / Вера ЗыковаПарад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
© Фото: НБС / Вера Зыкова
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
"Такая погода, конечно, экстремальная. Такого десятилетиями не случалось во время цветения тюльпанов. Снег цветы перенесли неплохо. Посетители, которые приходили после обеда, когда снег уже подтаял, с удовольствием фотографировались на фоне цветочного парада", – сообщила Зыкова.
Она добавила, что непогоду пережили все сорта тюльпанов, в том числе и те, которые только начали цветение.
© Фото: НБС / Вера ЗыковаПарад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
© Фото: НБС / Вера Зыкова
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
"Настоящий парад в честь 80-летия Великой Победы. Наши тюльпаны прошли серьезное испытание и пережили его достойно", – подчеркнула кандидат биологических наук.
Парад тюльпанов "Салют Победы" открылся в Никитском ботаническом саду в пятницу. В этом году парад посвятили 80-летию Великой Победы. Посетителям выставки представили 110 тысяч цветов 158 сортов. Они радуют посетителей не только на выставочном участке, но и в самых притягательных уголках всего Арборетума.
© Фото: НБС / Вера ЗыковаПарад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
1 из 5
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
© Фото: НБС / Вера Зыкова
© Фото: НБС / Вера ЗыковаПарад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
2 из 5
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
© Фото: НБС / Вера Зыкова
© Фото: НБС / Вера ЗыковаПарад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
3 из 5
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
© Фото: НБС / Вера Зыкова
© Фото: НБС / Вера ЗыковаПарад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
4 из 5
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
© Фото: НБС / Вера Зыкова
© Фото: НБС / Вера ЗыковаПарад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
5 из 5
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
© Фото: НБС / Вера Зыкова
1 из 5
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
© Фото: НБС / Вера Зыкова
2 из 5
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
© Фото: НБС / Вера Зыкова
3 из 5
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
© Фото: НБС / Вера Зыкова
4 из 5
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
© Фото: НБС / Вера Зыкова
5 из 5
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
© Фото: НБС / Вера Зыкова
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