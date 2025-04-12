Настоящий парад – как тюльпаны Никитского ботсада пережили снег
Тюльпаны в Никитском ботаническом саду не пострадали от снегопадов и морозов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду пережил апрельские заморозки без потерь "личного состава". Об этом РИА Новости Крым рассказала сотрудник сада, кандидат биологических наук Вера Зыкова.
На этой неделе на Крым обрушились снегопады, а также фиксировались заморозки. На выходных устойчиво низкая для апреля температура, соответствующая февральской норме.
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
"Такая погода, конечно, экстремальная. Такого десятилетиями не случалось во время цветения тюльпанов. Снег цветы перенесли неплохо. Посетители, которые приходили после обеда, когда снег уже подтаял, с удовольствием фотографировались на фоне цветочного парада", – сообщила Зыкова.
Она добавила, что непогоду пережили все сорта тюльпанов, в том числе и те, которые только начали цветение.
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
"Настоящий парад в честь 80-летия Великой Победы. Наши тюльпаны прошли серьезное испытание и пережили его достойно", – подчеркнула кандидат биологических наук.
Парад тюльпанов "Салют Победы" открылся в Никитском ботаническом саду в пятницу. В этом году парад посвятили 80-летию Великой Победы. Посетителям выставки представили 110 тысяч цветов 158 сортов. Они радуют посетителей не только на выставочном участке, но и в самых притягательных уголках всего Арборетума.
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