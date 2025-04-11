Набережная Керчи ушла под воду - фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Керченскую набережную затопило, под воду ушла часть, которая находится рядом с фонтаном и памятником школьнику. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. Ситуация усугубляется тем, что дует боковой ветер, волну несет со стороны ступеней и стороны пролива, вода переливается через парапет и подтапливает набережную. Ухудшает положение и усиливающийся дождь. В пятницу южный циклон принес в Крым холодную и ненастную погоду: сильные дожди и мокрый снег. Местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре."Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами усилится до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, в степных и предгорных районах на почве и в воздухе заморозки -1…-3; днем +4…+9; в горах ночью -1…-6, днем 0…+3", - уточнили синоптики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Керченскую набережную затопило, под воду ушла часть, которая находится рядом с фонтаном и памятником школьнику. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Ситуация усугубляется тем, что дует боковой ветер, волну несет со стороны ступеней и стороны пролива, вода переливается через парапет и подтапливает набережную. Ухудшает положение и усиливающийся дождь.
В пятницу южный циклон принес в Крым холодную и ненастную погоду: сильные дожди и мокрый снег. Местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами усилится до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, в степных и предгорных районах на почве и в воздухе заморозки -1…-3; днем +4…+9; в горах ночью -1…-6, днем 0…+3", - уточнили синоптики.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601