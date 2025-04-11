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Набережная Керчи ушла под воду - фото - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Набережная Керчи ушла под воду - фото
Набережная Керчи ушла под воду - фото - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Набережная Керчи ушла под воду - фото
Керченскую набережную затопило, под воду ушла часть, которая находится рядом с фонтаном и памятником школьнику. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T10:30
2025-04-11T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Керченскую набережную затопило, под воду ушла часть, которая находится рядом с фонтаном и памятником школьнику. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. Ситуация усугубляется тем, что дует боковой ветер, волну несет со стороны ступеней и стороны пролива, вода переливается через парапет и подтапливает набережную. Ухудшает положение и усиливающийся дождь. В пятницу южный циклон принес в Крым холодную и ненастную погоду: сильные дожди и мокрый снег. Местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре."Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами усилится до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, в степных и предгорных районах на почве и в воздухе заморозки -1…-3; днем +4…+9; в горах ночью -1…-6, днем 0…+3", - уточнили синоптики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Набережная Керчи ушла под воду - фото

Набережная Керчи ушла под воду из-за ураганного ветра - фото

10:30 11.04.2025
 
© РИА Новости КрымПотоп на набережной в Керчи
Потоп на набережной в Керчи - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Керченскую набережную затопило, под воду ушла часть, которая находится рядом с фонтаном и памятником школьнику. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Ситуация усугубляется тем, что дует боковой ветер, волну несет со стороны ступеней и стороны пролива, вода переливается через парапет и подтапливает набережную. Ухудшает положение и усиливающийся дождь.
© РИА Новости КрымПотоп на набережной в Керчи
Потоп на набережной в Керчи
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Потоп на набережной в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПотоп на набережной в Керчи
Потоп на набережной в Керчи
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Потоп на набережной в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПотоп на набережной в Керчи
Потоп на набережной в Керчи
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Потоп на набережной в Керчи
© РИА Новости Крым
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Потоп на набережной в Керчи
© РИА Новости Крым
2 из 3
Потоп на набережной в Керчи
© РИА Новости Крым
3 из 3
Потоп на набережной в Керчи
© РИА Новости Крым
В пятницу южный циклон принес в Крым холодную и ненастную погоду: сильные дожди и мокрый снег. Местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами усилится до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, в степных и предгорных районах на почве и в воздухе заморозки -1…-3; днем +4…+9; в горах ночью -1…-6, днем 0…+3", - уточнили синоптики.
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