https://crimea.ria.ru/20250411/naberezhnaya-kerchi-ushla-pod-vodu---foto-1145589125.html

Набережная Керчи ушла под воду - фото

Набережная Керчи ушла под воду - фото - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Набережная Керчи ушла под воду - фото

Керченскую набережную затопило, под воду ушла часть, которая находится рядом с фонтаном и памятником школьнику. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T10:30

2025-04-11T10:30

2025-04-11T10:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Керченскую набережную затопило, под воду ушла часть, которая находится рядом с фонтаном и памятником школьнику. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. Ситуация усугубляется тем, что дует боковой ветер, волну несет со стороны ступеней и стороны пролива, вода переливается через парапет и подтапливает набережную. Ухудшает положение и усиливающийся дождь. В пятницу южный циклон принес в Крым холодную и ненастную погоду: сильные дожди и мокрый снег. Местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре."Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами усилится до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, в степных и предгорных районах на почве и в воздухе заморозки -1…-3; днем +4…+9; в горах ночью -1…-6, днем 0…+3", - уточнили синоптики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250411/chast-kryma-ostalas-bez-sveta-1145587433.html

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2025

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