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Заморозки в Крыму: ночью и утром во вторник похолодает до -4 - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Заморозки в Крыму: ночью и утром во вторник похолодает до -4
Заморозки в Крыму: ночью и утром во вторник похолодает до -4 - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Заморозки в Крыму: ночью и утром во вторник похолодает до -4
Ночью и утром 15 апреля в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки, сообщают в МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T11:53
2025-04-14T11:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Ночью и утром 15 апреля в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки, сообщают в МЧС России по Крыму.Температуру воздуха ожидают от 2 до 4 градусов ниже нуля. При таких показателях специалисты МЧС прогнозируют высокую опасность для сельскохозяйственных культур, в особенности цветущих и распустившихся почек ранних косточковых.Специалисты не исключают возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий. Крымчанам советуют воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, а также быть предельно внимательными на дорогах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От -5 до +16 и без осадков: погода в Крыму в понедельникКомпенсация от небесной канцелярии: какой будет погода в Крыму на неделеКак непогода в Крыму отразится на урожае фруктов - минсельхоз
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Заморозки в Крыму: ночью и утром во вторник похолодает до -4

В Крыму ночью и утром 15 апреля ожидаются заморозки до -4

11:53 14.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИней
Иней - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Ночью и утром 15 апреля в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки, сообщают в МЧС России по Крыму.
Температуру воздуха ожидают от 2 до 4 градусов ниже нуля. При таких показателях специалисты МЧС прогнозируют высокую опасность для сельскохозяйственных культур, в особенности цветущих и распустившихся почек ранних косточковых.

"Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой", – рекомендуют в министерстве.

Специалисты не исключают возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий. Крымчанам советуют воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, а также быть предельно внимательными на дорогах.
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Штормовое предупреждениеКрымНовости КрымаКрымская погодаПогода в КрымуЗаморозкиСельское хозяйствоГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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