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Заморозки в Крыму: ночью и утром во вторник похолодает до -4

Заморозки в Крыму: ночью и утром во вторник похолодает до -4 - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Заморозки в Крыму: ночью и утром во вторник похолодает до -4

Ночью и утром 15 апреля в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки, сообщают в МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T11:53

2025-04-14T11:53

2025-04-14T11:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Ночью и утром 15 апреля в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки, сообщают в МЧС России по Крыму.Температуру воздуха ожидают от 2 до 4 градусов ниже нуля. При таких показателях специалисты МЧС прогнозируют высокую опасность для сельскохозяйственных культур, в особенности цветущих и распустившихся почек ранних косточковых.Специалисты не исключают возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий. Крымчанам советуют воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, а также быть предельно внимательными на дорогах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От -5 до +16 и без осадков: погода в Крыму в понедельникКомпенсация от небесной канцелярии: какой будет погода в Крыму на неделеКак непогода в Крыму отразится на урожае фруктов - минсельхоз

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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