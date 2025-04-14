https://crimea.ria.ru/20250414/ot--5-do-16-i-bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1145630560.html
От -5 до +16 и без осадков: погода в Крыму в понедельник
От -5 до +16 и без осадков: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 14.04.2025
От -5 до +16 и без осадков: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T00:01
2025-04-14T00:01
2025-04-14T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. Ночью на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -2 градусов, днем +13...+15.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +13...+15 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от -2 до +4 градусов, днем +12...+14.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
От -5 до +16 и без осадков: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник без осадков и до +16 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки -1…-5, днем +11…+16 градусов, в горах ночью -3…-5, днем +2…+7 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. Ночью на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -2 градусов, днем +13...+15.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +13...+15 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от -2 до +4 градусов, днем +12...+14.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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