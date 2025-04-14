https://crimea.ria.ru/20250414/ot--5-do-16-i-bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1145630560.html

От -5 до +16 и без осадков: погода в Крыму в понедельник

От -5 до +16 и без осадков: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 14.04.2025

От -5 до +16 и без осадков: погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T00:01

2025-04-14T00:01

2025-04-14T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. Ночью на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -2 градусов, днем +13...+15.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +13...+15 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от -2 до +4 градусов, днем +12...+14.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250413/kompensatsiya-ot-nebesnoy-kantselyarii-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-nedele-1145602491.html

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евпатория

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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