https://crimea.ria.ru/20250430/mezhdunarodnyy-aeroport-volgograd-pereimenovali-v-stalingrad-1146099529.html

Международный аэропорт Волгоград переименовали в Сталинград

Международный аэропорт Волгоград переименовали в Сталинград - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Международный аэропорт Волгоград переименовали в Сталинград

Международный аэропорт Волгоград (Гумрак) официально переименован в Сталинград. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T10:19

2025-04-30T10:19

2025-04-30T10:19

волгоград

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аэропорт

новости

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80 лет победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Международный аэропорт Волгоград (Гумрак) официально переименован в Сталинград. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в кабмине.Просьбу вернуть воздушной гавани историческое название высказали ветераны Волгоградской области, а губернатор региона Андрей Бочаров передал ее президенту Владимиру Путину. Глава государства поддержал инициативу, отметили в правительстве.История аэропорта началась в 30-х годах прошлого века, когда приказом Приволжского управления гражданского воздушного флота был создан Сталинградский авиаотряд. С 1936 года воздушная гавань обеспечивала пассажирские и грузовые полеты, но во время войны она была значительно разрушена.После победы и восстановления города расположенный вблизи Сталинграда гражданский аэропорт Воропоново перестал справляться с выросшим потоком пассажирских и грузовых перевозок. В 1952 году было принято решение перевести его на аэродром Гумрак. До 1961 года аэропорт именовался Сталинград (Гумрак), что подтверждается рядом архивных документов, уточнили в кабмине.Ежегодно аэропорт встречает около 1,5 млн пассажиров. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, правительство россии, аэропорт, новости, сталинград, 80 лет победы