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Международный аэропорт Волгоград переименовали в Сталинград
Международный аэропорт Волгоград переименовали в Сталинград - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Международный аэропорт Волгоград переименовали в Сталинград
Международный аэропорт Волгоград (Гумрак) официально переименован в Сталинград. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T10:19
2025-04-30T10:19
2025-04-30T10:19
волгоград
правительство россии
аэропорт
новости
сталинград
80 лет победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Международный аэропорт Волгоград (Гумрак) официально переименован в Сталинград. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в кабмине.Просьбу вернуть воздушной гавани историческое название высказали ветераны Волгоградской области, а губернатор региона Андрей Бочаров передал ее президенту Владимиру Путину. Глава государства поддержал инициативу, отметили в правительстве.История аэропорта началась в 30-х годах прошлого века, когда приказом Приволжского управления гражданского воздушного флота был создан Сталинградский авиаотряд. С 1936 года воздушная гавань обеспечивала пассажирские и грузовые полеты, но во время войны она была значительно разрушена.После победы и восстановления города расположенный вблизи Сталинграда гражданский аэропорт Воропоново перестал справляться с выросшим потоком пассажирских и грузовых перевозок. В 1952 году было принято решение перевести его на аэродром Гумрак. До 1961 года аэропорт именовался Сталинград (Гумрак), что подтверждается рядом архивных документов, уточнили в кабмине.Ежегодно аэропорт встречает около 1,5 млн пассажиров. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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волгоград, правительство россии, аэропорт, новости, сталинград, 80 лет победы
Международный аэропорт Волгоград переименовали в Сталинград
Международный аэропорт Волгоград официально переименовали в Сталинград
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Международный аэропорт Волгоград (Гумрак) официально переименован в Сталинград. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в кабмине.
Просьбу вернуть воздушной гавани историческое название высказали ветераны Волгоградской области, а губернатор региона Андрей Бочаров передал ее президенту Владимиру Путину. Глава государства поддержал инициативу, отметили в правительстве.
История аэропорта началась в 30-х годах прошлого века, когда приказом Приволжского управления гражданского воздушного флота был создан Сталинградский авиаотряд. С 1936 года воздушная гавань обеспечивала пассажирские и грузовые полеты, но во время войны она была значительно разрушена.
После победы и восстановления города расположенный вблизи Сталинграда гражданский аэропорт Воропоново перестал справляться с выросшим потоком пассажирских и грузовых перевозок. В 1952 году было принято решение перевести его на аэродром Гумрак. До 1961 года аэропорт именовался Сталинград (Гумрак), что подтверждается рядом архивных документов, уточнили в кабмине.
"На сегодняшний день это современный аэропорт с двумя терминалами для внутренних и международных авиалиний, взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда даже в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении.
Ежегодно аэропорт встречает около 1,5 млн пассажиров.
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