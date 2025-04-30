Бункер Гитлера: ФСБ раскрыла детали самоубийства нацистского фюрера
ФСБ раскрыла новые архивные документы о самоубийстве Гитлера
08:46 30.04.2025 (обновлено: 08:48 30.04.2025)
© AP-Photo/Eva Braun's Album/HOАдольф Гитлер и Ева Браун. Архивное фото
© AP-Photo/Eva Braun's Album/HO
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности России опубликовала новые рассекреченные архивные документы об обстоятельствах самоубийства фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера 30 апреля 1945 года. В документах приводятся новые подробности произошедшего в его берлинском бункере до и после самоубийства.
В ФСБ приводят хронологию событий: Красная Армия ворвалась в Берлин 21 апреля. 30 красноармейцы начали бои в районе правительственного квартала, имперской канцелярии, подземного убежища, где скрывался Гитлер со своими приближенными. В этот же день нацистский фюрер и его жена Ева Браун покончили жизнь самоубийством.
1 мая их примеру последовали министр пропаганды Йозеф Геббельс с супругой Магдой Магда, предварительно убив своих шестерых детей.
В ночь на 2 мая оставшиеся в бункере нацистские руководители во главе с рейхсляйтером Мартином Борманом предприняли попытку выйти из окружения. Борман и часть группы погибли, другие были взяты в плен.
Штурм Берлина и розыск нацистских преступников
Накануне штурма органами госбезопасности СССР была создана группа розыска нацистских военных преступников под руководством заместителя начальника УКР "Смерш" 1-го Белорусского фронта генерал-майора Григория Мельникова. Розыск вели сотрудники следственной части Разведывательного отдела штаба 1-го Белорусского фронта, следственного отдела Разведывательного управления Генерального штаба Красной армии, сотрудники отделов контрразведки "Смерш" 3-й Ударной армии и 79-го стрелкового корпуса и УКР "Смерш" 1-го Белорусского фронта.
Были задержаны несколько человек из ближайшего окружения фюрера, в том числе командующий обороной Берлина генерал Гельмут Вейдлинг, личный пилот Гитлера и командир правительственной эскадрильи группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Баур, начальник Имперской службы безопасности группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Раттенхубер, личный представитель ВМС при ставке Гитлера вице-адмирал Ганс Фосс и другие.
Трупы под слоем земли
Сильно обгоревшие трупы мужчины и женщины в воронке от авиабомбы в саду имперской канцелярии в трех метрах от входа в бомбоубежище обнаружили сотрудники "Смерш" 79-го стрелкового корпуса 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта 5 мая 1945 года.
Заключение судмедэкспертизы тела мужчины было готово спустя три дня, предположительно оно принадлежало Гитлеру. В том числе эксперты внимательно изучили "челюсти с большим количеством искусственных мостиков, коронок и пломб".
10 мая на допрос доставили Кете Гойзерман - помощницу личного зубного врача Гитлера Хуго Блашке. 11 мая - зубного техника Фрица Эхтмана. Оба дали подробные описания зубов Гитлера по памяти. Гойзерман и Эхтман без колебаний признали, что челюсти принадлежат рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру, кроме того картина точно совпала с записями в зубной стоматологической карте и рентгеновскими снимками, имевшимися в распоряжении слеобателей.
Показания задержанных
Задержанных в Берлине приближенных Гитлера сосредоточили в лагере для военнопленных в польской Познани, затем большинство из них перевезли в Москву для выяснения подробностей самоубийства фюрера и местонахождения других нацистских главарей. В результате удалось достаточно точно реконструировать события в бункере в период с 20 по 30 апреля 1945 года.
10 мая в Москве в тюремную камеру поместили личного адъютанта Гитлера Гюнше, где уже содержались два военнопленных германских офицера: полковники Артур Шварц и Генрих Готтлоб Ремлингер, которым удалось убедить адъютанта в том, что события в Германии освобождают его от присяги и теперь его показания будут иметь только историческое значение. 18 и 19 мая проходил подробный допрос Гюнше.
При этом отмечается, что один из главных свидетелей смерти фюрера, его старший камердинер Гейнц Линге из Познани по какой-то причине был направлен в лагерь военнопленных в Кохтла-Ярве, где находился до октября 1945 года. Затем его перевезли в Таллин в распоряжение Отдела по делам военнопленных и интернированных Эстонской ССР".
Отмечается, что ранее малоизвестные документальные материалы в отношении Линге и Гюнше были недавно рассекречены сотрудниками архива Управления ФСБ России по Ивановской области.
"Линге, по показаниям ранее арестованных лиц из ближайшего окружения Гитлера, был первым из тех, кто зашел в апартаменты Гитлера после его самоубийства", - цитирует сообщение Центра общественных связей ФСБ РИА Новости.
Самоубийство Гитлера
11 мая 1945 года начальник Имперской службы безопасности Раттенхубер показал: "В 16.00 30.04.1945 года, после того, как мною были проверены посты, я пришел в бетонированное убежище фюрера. Штурмбаннфюрер Линге сообщил мне, что фюрера уже больше нет в живых и что сегодня он, Линге, выполнил самый тяжелый приказ в своей жизни".
Из слов Линге Раттенхуберу стало понятно, что Гитлер поручил ему выйти из комнаты, и если он ничего не услышит, снова зайти в нее через 10 минут, чтобы выполнить приказ.
"Так как в это время он положил пистолет Гитлера на стол в передней, то мне стало понятным, что он подразумевал под самым тяжелым приказанием фюрера и откуда возникло пятно крови на ковре", —показал Раттенхубер.
По словам допрашиваемого, на основании изложенного он пришел к выводу, что по истечении 10 минут после самоубийства Гитлера Линге выстрелил в него. В ЦОС ФСБ отметили, что Линге таким образом хотел "героизировать смерть" Гитлера.
16 декабря 1945 Линге доставили в Москву и поместили в Бутырскую тюрьму НКВД СССР. В течение следующих двух дней он написал собственноручные показаниях о событиях перед капитуляцией нацистской Германии, происходивших в ставке Гитлера.
"30 апреля днем без четверти четыре Гитлер пришел в кабинет Геббельса, чтобы проститься с ним. Я был как раз в приемной. Геббельс хотел было пригласить Гитлера в свою комнату, но Гитлер отказался, заметив, что решение его неизменно. Он простился с г-жей Геббельс и д-ром Геббельсом и ушел обратно в свой кабинет. Я и гауптшарфюрер Крюгер последовали за ним. Гитлер сказал, что мы должны попытаться прорваться на запад, чтобы попасть в руки союзников. Он мне еще раз напомнил о моем задании и о портрете Фридриха Великого. Я выразил ему свою преданность и обещал оставаться верным ему в мыслях. Затем я и Крюгер вышли из кабинета", — показал Линге.
Он также утверждал, что вместе с Борманом заворачивал тело Гитлера в одеяло, чтобы потом вынести в парк. Затем туда же вынесли тело Евы Браун.
Позже, 29-30 декабря 1945 года, Линге написал собственноручные показания "Дополнения к вопросу о самоубийстве Гитлера". В частности, он отметил причины, побудившие Гитлера покончить самоубийством:
- 1"Совершенно бессмысленно продолжать борьбу,
- 2боязнь Гитлера попытаться прорваться из Берлина,
- 3плохое физическое состояние Гитлера, которое не могло уже вынести никаких лишений, а также мания величия, которая не позволяла Гитлеру преклониться перед победителем и вступить с ним в переговоры".
"Двойник Гитлера не мог покончить самоубийством, потому что: 1) у Гитлера не было двойника, 2) покинуть помещение Гитлеру было невозможно, так как из помещения был только один выход", — отметил Линге.
Подчеркивается, что Линге неоднократно уточнял свои показания. В августе 1948 Линге и Гюнше были освобождены и до осени 1949 года они занимались "литературным" трудом, воспоминаниями о своей службе в окружении Гитлера.
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