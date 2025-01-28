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Что было в "желтой папке" Гитлера - историки впервые раскрыли документы - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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Что было в "желтой папке" Гитлера - историки впервые раскрыли документы
Что было в "желтой папке" Гитлера - историки впервые раскрыли документы - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Что было в "желтой папке" Гитлера - историки впервые раскрыли документы
Лидер фашистской Германии Адольф Гитлер планировал заморить голодом миллионы мирных советских граждан. Об этом свидетельствуют документы из так называемой... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T21:56
2025-01-28T21:56
история
адольф гитлер
великая отечественная война
россия
ссср
фашизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Лидер фашистской Германии Адольф Гитлер планировал заморить голодом миллионы мирных советских граждан. Об этом свидетельствуют документы из так называемой "желтой папки", которые были представлены в России впервые в штаб-квартире Российского военно-исторического общества в Москве, пишет РИА Новости.Документы, переведенные на русский язык, представила инициативная группа историков во главе с директором научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егором Яковлевым.В перечень документов "желтой папки" входит сборник директив для сотрудников экономического штаба "Ост", где сказано о планах уничтожить голодом 20-30 миллионов советских граждан (план Бакке).Цифровые копии документов с переводом появятся на портале ИСТОРИЯ.РФ.Ранее Центр общественных связей ФСБ России обнародовал рассекреченный документ, в котором раскрыты планы руководства нацистского Третьего рейха, намеревавшегося применить атомное оружие против Советского Союза в июне 1945 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как историки изучают деятельность вермахта в КрымуНельзя обелить вермахт – ФСБ расскажет о преступлениях Йенеке в КрымуГитлер искал в Крыму чашу Грааля – историк
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история, адольф гитлер, великая отечественная война, россия, ссср, фашизм
Что было в "желтой папке" Гитлера - историки впервые раскрыли документы

В России впервые в истории рассказали о документах из "желтой папки" Гитлера

21:56 28.01.2025
 
© РИА Новости . Фонд РИА Новости / Перейти в фотобанкАдольф Гитлер
Адольф Гитлер - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Лидер фашистской Германии Адольф Гитлер планировал заморить голодом миллионы мирных советских граждан. Об этом свидетельствуют документы из так называемой "желтой папки", которые были представлены в России впервые в штаб-квартире Российского военно-исторического общества в Москве, пишет РИА Новости.
Документы, переведенные на русский язык, представила инициативная группа историков во главе с директором научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егором Яковлевым.
В перечень документов "желтой папки" входит сборник директив для сотрудников экономического штаба "Ост", где сказано о планах уничтожить голодом 20-30 миллионов советских граждан (план Бакке).
"Это три документа, которые хранились в папке желтого цвета. Вот этот документ воспроизводит директивы Бакке достаточно полно. Каждый сельскохозяйственный представитель, отправлявшийся на оккупированную территорию Советского Союза, работавший в хозяйственных инспекциях, отвечавший совместно с Вермахтом за сельскохозяйственное, в частности, разграбление СССР, прекрасно понимал последствия всего этого, потому что в желтой папке было прямо сказано, что эти действия вызовут чудовищный голод, который приведет к смерти миллионов", - сказал Яковлев в ходе круглого стола.
Цифровые копии документов с переводом появятся на портале ИСТОРИЯ.РФ.
Ранее Центр общественных связей ФСБ России обнародовал рассекреченный документ, в котором раскрыты планы руководства нацистского Третьего рейха, намеревавшегося применить атомное оружие против Советского Союза в июне 1945 года.
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ИсторияАдольф ГитлерВеликая Отечественная войнаРоссияСССРФашизм
 
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