https://crimea.ria.ru/20240807/gitler-planiroval-primenit-protiv-sssr-atomnuyu-bombu-v-1945-godu--fsb-1139422643.html

Гитлер планировал применить против СССР атомную бомбу в 1945 году – ФСБ

Гитлер планировал применить против СССР атомную бомбу в 1945 году – ФСБ - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Гитлер планировал применить против СССР атомную бомбу в 1945 году – ФСБ

Центр общественных связей ФСБ России представил рассекреченный документ, свидетельствующий о планах руководства нацистского Третьего рейха применить атомное... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T10:59

2024-08-07T10:59

2024-08-07T10:59

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

вторая мировая война

адольф гитлер

история

атомная бомба

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/07/1139422812_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_a79143cad55ae5444be55063859858a9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Центр общественных связей ФСБ России представил рассекреченный документ, свидетельствующий о планах руководства нацистского Третьего рейха применить атомное оружие против Советского Союза в июне 1945 года. Цифровая копия документа опубликована на официальном сайте ведомства к 79-й годовщине атомной бомбардировки американцами японских городов Хиросимы и Нагасаки.ФСБ представила специальное сообщение начальника Оперсектора НКВД города Берлина генерал-майора Алексея Сиднева, адресованное заместителю наркома внутренних дел СССР генерал-полковнику Ивану Серову, о ходе следствия по делу группенфюрера СА Вернера Вехтера.В частности, на следствии Вехтер дал показания о разработке нацистской Германией новых видов вооружений и, в частности, о германской атомной бомбе.Основным руководителем всех работ по новейшим видам вооружения являлся генерал Дорнбергер, который отвечал за производство ФАУ-1 и ФАУ-2, а также атомных бомб.В 1943 году Вехтер в разговоре с шефом-инженером министерства пропаганды узнал, что производятся большие работы по изобретению атомной бомбы. Позже он выяснил, что работы над атомными бомбами производил институт Кайзер-Вильгельм в Берлине."Мне было известно, что Министерство вооружений проводило практическую работу по подготовке к применению атомной бомбы", - показал на допросе Вехтер.Редактор секретного правительственного бюллетеня Ганс Гертель, с которым общался группенфюрер СА, сообщил о разработанных Германией самолетах новейшей конструкции, предназначенных для бомбардировки атомными бомбами индустриальных центров Советского Союза, расположенных в районе Урала и Средней Азии.Планам Гитлера применить против Советского Союза атомную бомбу не суждено было осуществиться – в мае 1945 года нацистская Германия капитулировала.Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал выдержку из нового украинского учебника по истории, изданного во Львове. Его авторы, в частности, утверждают, что Адольф Гитлер "сыграл одну из решающих ролей", предприняв попытку "освобождения земель от советских оккупантов". В учебнике также говорится, что "силами немецкой армии была освобождена Западная Украина".Читайте также на РИА Новости Крым:"Операция "Валькирия": ФСБ рассекретила данные о покушении на ГитлераГитлер искал в Крыму чашу Грааля - историк"А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войны

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, вторая мировая война, адольф гитлер, история, атомная бомба, ссср