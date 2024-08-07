https://crimea.ria.ru/20240807/gitler-planiroval-primenit-protiv-sssr-atomnuyu-bombu-v-1945-godu--fsb-1139422643.html
Гитлер планировал применить против СССР атомную бомбу в 1945 году – ФСБ
Гитлер планировал применить против СССР атомную бомбу в 1945 году – ФСБ - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Гитлер планировал применить против СССР атомную бомбу в 1945 году – ФСБ
Центр общественных связей ФСБ России представил рассекреченный документ, свидетельствующий о планах руководства нацистского Третьего рейха применить атомное... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T10:59
2024-08-07T10:59
2024-08-07T10:59
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
вторая мировая война
адольф гитлер
история
атомная бомба
ссср
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Центр общественных связей ФСБ России представил рассекреченный документ, свидетельствующий о планах руководства нацистского Третьего рейха применить атомное оружие против Советского Союза в июне 1945 года. Цифровая копия документа опубликована на официальном сайте ведомства к 79-й годовщине атомной бомбардировки американцами японских городов Хиросимы и Нагасаки.ФСБ представила специальное сообщение начальника Оперсектора НКВД города Берлина генерал-майора Алексея Сиднева, адресованное заместителю наркома внутренних дел СССР генерал-полковнику Ивану Серову, о ходе следствия по делу группенфюрера СА Вернера Вехтера.В частности, на следствии Вехтер дал показания о разработке нацистской Германией новых видов вооружений и, в частности, о германской атомной бомбе.Основным руководителем всех работ по новейшим видам вооружения являлся генерал Дорнбергер, который отвечал за производство ФАУ-1 и ФАУ-2, а также атомных бомб.В 1943 году Вехтер в разговоре с шефом-инженером министерства пропаганды узнал, что производятся большие работы по изобретению атомной бомбы. Позже он выяснил, что работы над атомными бомбами производил институт Кайзер-Вильгельм в Берлине."Мне было известно, что Министерство вооружений проводило практическую работу по подготовке к применению атомной бомбы", - показал на допросе Вехтер.Редактор секретного правительственного бюллетеня Ганс Гертель, с которым общался группенфюрер СА, сообщил о разработанных Германией самолетах новейшей конструкции, предназначенных для бомбардировки атомными бомбами индустриальных центров Советского Союза, расположенных в районе Урала и Средней Азии.Планам Гитлера применить против Советского Союза атомную бомбу не суждено было осуществиться – в мае 1945 года нацистская Германия капитулировала.Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал выдержку из нового украинского учебника по истории, изданного во Львове. Его авторы, в частности, утверждают, что Адольф Гитлер "сыграл одну из решающих ролей", предприняв попытку "освобождения земель от советских оккупантов". В учебнике также говорится, что "силами немецкой армии была освобождена Западная Украина".Читайте также на РИА Новости Крым:"Операция "Валькирия": ФСБ рассекретила данные о покушении на ГитлераГитлер искал в Крыму чашу Грааля - историк"А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войны
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, вторая мировая война, адольф гитлер, история, атомная бомба, ссср
Гитлер планировал применить против СССР атомную бомбу в 1945 году – ФСБ
ФСБ рассекретила данные о планах Гитлера применить атомную бомбу против СССР летом 1945-го
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Центр общественных связей ФСБ России представил рассекреченный документ, свидетельствующий о планах руководства нацистского Третьего рейха применить атомное оружие против Советского Союза в июне 1945 года. Цифровая копия документа опубликована на официальном сайте ведомства к 79-й годовщине атомной бомбардировки американцами японских городов Хиросимы и Нагасаки.
ФСБ представила специальное сообщение начальника Оперсектора НКВД города Берлина генерал-майора Алексея Сиднева, адресованное заместителю наркома внутренних дел СССР генерал-полковнику Ивану Серову, о ходе следствия по делу группенфюрера СА Вернера Вехтера.
В частности, на следствии Вехтер дал показания о разработке нацистской Германией новых видов вооружений и, в частности, о германской атомной бомбе.
"В том же 1944 году были разработаны проекты бомбардировщиков очень дальнего радиуса действия, способных бомбить военно-строительные центры Советского Союза на Урале и промышленные объекты Северной Америки. Эти бомбардировщики предполагалось использовать для транспортировки атомных бомб", – рассказал группенфюрер СА.
Основным руководителем всех работ по новейшим видам вооружения являлся генерал Дорнбергер, который отвечал за производство ФАУ-1 и ФАУ-2, а также атомных бомб.
В 1943 году Вехтер в разговоре с шефом-инженером министерства пропаганды узнал, что производятся большие работы по изобретению атомной бомбы. Позже он выяснил, что работы над атомными бомбами производил институт Кайзер-Вильгельм в Берлине.
"Мне было известно, что Министерство вооружений проводило практическую работу по подготовке к применению атомной бомбы", - показал на допросе Вехтер.
Редактор секретного правительственного бюллетеня Ганс Гертель, с которым общался группенфюрер СА, сообщил о разработанных Германией самолетах новейшей конструкции, предназначенных для бомбардировки атомными бомбами индустриальных центров Советского Союза, расположенных в районе Урала и Средней Азии.
Точными данными о том, что в определенные сроки войны против Советского Союза были бы применены атомные бомбы, я не располагаю <…>. Однако… при сопоставлении с другими данными, я полагаю, что за этим указанием скрывалась интенсивная подготовка к применению секретного вооружения, рассчитанного на июнь 1945 года", – рассказал Вехтер.
Планам Гитлера применить против Советского Союза атомную бомбу не суждено было осуществиться – в мае 1945 года нацистская Германия капитулировала.
Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал выдержку из нового украинского учебника по истории, изданного во Львове. Его авторы, в частности, утверждают, что Адольф Гитлер "сыграл одну из решающих ролей", предприняв попытку "освобождения земель от советских оккупантов". В учебнике также говорится, что "силами немецкой армии была освобождена Западная Украина".
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