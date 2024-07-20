https://crimea.ria.ru/20240720/operatsiya-valkiriya-fsb-rassekretila-dannye-o-pokushenii-na-gitlera-1139007111.html

"Операция "Валькирия": ФСБ рассекретила данные о покушении на Гитлера

"Операция "Валькирия": ФСБ рассекретила данные о покушении на Гитлера - РИА Новости Крым, 20.07.2024

"Операция "Валькирия": ФСБ рассекретила данные о покушении на Гитлера

ФСБ России рассекретила новые архивные материалы об обстоятельствах самого громкого покушения на Адольфа Гитлера, которое было предпринято 20 июля 1944 года. Об РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T10:53

2024-07-20T10:53

2024-07-20T10:53

германия

нацизм

великая отечественная война

история

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

адольф гитлер

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. ФСБ России рассекретила новые архивные материалы об обстоятельствах самого громкого покушения на Адольфа Гитлера, которое было предпринято 20 июля 1944 года. Об этом сообщает РИА Новости.Покушение стало результатом антигитлеровского заговора "Операция "Валькирия", который спланировали высокопоставленные офицеры вермахта за его вмешательства в дела военных. Оно состоялось 20 июля 1944 года в ставке "Вольфсшанце" ("Волчье логово") в районе Растенбурга (Восточная Пруссия).Заговор предусматривал убийство Гитлера и свержение всего нацистского правительства. Однако взрыв бомбы в "Вольфсшанце" во время совещания с военными 20 июля 1944-го лишь ранил лидера Третьего рейха. Заговор провалился, большинство его участников были казнены, а их родственников репрессировали."Покушение стало возможным вследствие того, что Гитлером было запрещено наблюдать за офицерами действующей армии и производить обыск их вещей. После этого случая последовал приказ всех офицеров, посещающих ставку, обыскивать и отбирать у них личное оружие, а также производить обыск их личных вещей", - сказано в рассекреченных показаниях группенфюрера СС Раттенхубера, которые он дал органам государственной безопасности СССР после Великой Отечественной войны.В числе документов есть также копии показаний экс-сотрудника внешней разведки Третьего рейха гауптштурмфюрера СС Романа Гамоты, которые он дал органам государственной безопасности СССР после Великой Отечественной войны. В этих материалах Гамота обозначен как бывший резидент германской разведки в Иране и ответственный сотрудник VI управления (политическая разведка) Главного управления имперской безопасности Германии.Он рассказывал, что впервые познакомился с одним из активных участников заговора против Гитлера Вернером фон Шуленбургом в декабре 1943 года после его назначения начальником реферата "Иран" министерства иностранных дел Германии, а в январе 1944-го неоднократно посещал дипломата.Шуленбург в 1934-1941 годах был послом Германии в Москве. Он выступал за сближение с Советским Союзом и прилагал усилия для предотвращения войны Германии против СССР. Как следует из одного из документов Архива внешней политики РФ, Шуленбург, вручая 22 июня 1941 года наркому иностранных дел СССР Вячеславу Молотову ноту о начале вооруженного выступления Германии против Советского Союза, признался, что добивался мирных и дружественных отношений между Москвой и Берлином.В ноябре 1944 года Шуленбурга казнили в числе других участников покушения на Гитлера, его повесили в берлинской тюрьме Плетцензее (сейчас это мемориальный комплекс жертвам германского нацизма).Читайте также на РИА Новости Крым:Гитлер искал в Крыму чашу Грааля - историкНовые учебники истории на Украине – Гитлера записали в освободители"А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войны

https://crimea.ria.ru/20240621/fsb-rassekretila-arkhivy-ob-ubiystvakh-natsistami-detey-v-krymu-1138263349.html

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германия, нацизм, великая отечественная война, история, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), адольф гитлер, новости