https://crimea.ria.ru/20250421/vsu-4900-raz-narushili-rezhim-paskhalnogo-peremiriya-1145839147.html
ВСУ 4900 раз нарушили режим Пасхального перемирия
ВСУ 4900 раз нарушили режим Пасхального перемирия - РИА Новости Крым, 21.04.2025
ВСУ 4900 раз нарушили режим Пасхального перемирия
ВСУ 4900 раз нарушили объявленный режим Пасхального перемирия, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T10:27
2025-04-21T10:27
2025-04-21T10:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. ВСУ 4900 раз нарушили объявленный режим Пасхального перемирия, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ.Всего, по данным МО, зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия, за время его действия ВСУ применили 90 беспилотников, из них вне зоны спецоперации – восемь, все они были уничтожены.Также совершено 1404 обстрела из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям российских войск.В МО уточнили, что 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов коптерного типа пришлись по районам Брянской, Курской и Белгородской областей – по 25 опорным пунктам подразделений ВС РФ и 51 населенному пункту.При этом все группировки войск ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.19 апреля президент России Владимир Путин приказал Вооруженным силам РФ остановить все боевые действия на период празднования Пасхи. Оно начало действовать с 18:00 19 апреля и продлось до 00:00 21 апреля по московскому времени.Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.Украинские боевики не останавливали обстрелы. В частности, в нарушение Пасхального перемирия боевики ВСУ пытались атаковать Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, пасхальное перемирие, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ 4900 раз нарушили режим Пасхального перемирия
4900 нарушений режима Пасхального перемирия со стороны ВСУ зафиксировали в Минобороны РФ
10:27 21.04.2025 (обновлено: 10:48 21.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. ВСУ 4900 раз нарушили объявленный режим Пасхального перемирия, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ.
"️Украинские военные, несмотря на объявление Пасхального перемирия, продолжали наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам", – констатировали в российском оборонном ведомстве.
Всего, по данным МО, зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия, за время его действия ВСУ применили 90 беспилотников, из них вне зоны спецоперации – восемь, все они были уничтожены.
Также совершено 1404 обстрела из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям российских войск.
В МО уточнили, что 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов коптерного типа пришлись по районам Брянской, Курской и Белгородской областей – по 25 опорным пунктам подразделений ВС РФ и 51 населенному пункту.
При этом все группировки войск ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
19 апреля президент России Владимир Путин приказал Вооруженным силам РФ остановить все боевые действия
на период празднования Пасхи. Оно начало действовать с 18:00 19 апреля и продлось до 00:00 21 апреля по московскому времени.
Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Украинские боевики не останавливали обстрелы
. В частности, в нарушение Пасхального перемирия боевики ВСУ пытались атаковать Крым.
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