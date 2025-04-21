https://crimea.ria.ru/20250421/vsu-4900-raz-narushili-rezhim-paskhalnogo-peremiriya-1145839147.html

ВСУ 4900 раз нарушили режим Пасхального перемирия

ВСУ 4900 раз нарушили режим Пасхального перемирия - РИА Новости Крым, 21.04.2025

ВСУ 4900 раз нарушили режим Пасхального перемирия

ВСУ 4900 раз нарушили объявленный режим Пасхального перемирия, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T10:27

2025-04-21T10:27

2025-04-21T10:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. ВСУ 4900 раз нарушили объявленный режим Пасхального перемирия, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ.Всего, по данным МО, зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия, за время его действия ВСУ применили 90 беспилотников, из них вне зоны спецоперации – восемь, все они были уничтожены.Также совершено 1404 обстрела из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям российских войск.В МО уточнили, что 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов коптерного типа пришлись по районам Брянской, Курской и Белгородской областей – по 25 опорным пунктам подразделений ВС РФ и 51 населенному пункту.При этом все группировки войск ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.19 апреля президент России Владимир Путин приказал Вооруженным силам РФ остановить все боевые действия на период празднования Пасхи. Оно начало действовать с 18:00 19 апреля и продлось до 00:00 21 апреля по московскому времени.Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.Украинские боевики не останавливали обстрелы. В частности, в нарушение Пасхального перемирия боевики ВСУ пытались атаковать Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пасхальное перемирие, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины)