https://crimea.ria.ru/20250420/narushenie-paskhalnogo-peremiriya-boevikami-vsu-informatsiya-minoborony-rf-1145827348.html

Нарушение Пасхального перемирия боевиками ВСУ: информация Минобороны РФ

Нарушение Пасхального перемирия боевиками ВСУ: информация Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 20.04.2025

Нарушение Пасхального перемирия боевиками ВСУ: информация Минобороны РФ

Украинские боевики, несмотря на Пасхальное перемирие, более 400 раз обстреляли позиции российских войск, а также предприняли 900 ударов беспилотниками и сбросы... РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T12:16

2025-04-20T12:16

2025-04-20T12:53

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

пасхальное перемирие

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики, несмотря на Пасхальное перемирие, более 400 раз обстреляли позиции российских войск, а также предприняли 900 ударов беспилотниками и сбросы различных боеприпасов. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны России.В течение ночи украинские боевики 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции российских войск, осуществили 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросы различных боеприпасов.В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего ВС РФ все группировки российских войск в зоне спецоперации с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, пасхальное перемирие, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу