https://crimea.ria.ru/20250420/narushenie-paskhalnogo-peremiriya-boevikami-vsu-informatsiya-minoborony-rf-1145827348.html
Нарушение Пасхального перемирия боевиками ВСУ: информация Минобороны РФ
Нарушение Пасхального перемирия боевиками ВСУ: информация Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Нарушение Пасхального перемирия боевиками ВСУ: информация Минобороны РФ
Украинские боевики, несмотря на Пасхальное перемирие, более 400 раз обстреляли позиции российских войск, а также предприняли 900 ударов беспилотниками и сбросы... РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T12:16
2025-04-20T12:16
2025-04-20T12:53
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
пасхальное перемирие
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики, несмотря на Пасхальное перемирие, более 400 раз обстреляли позиции российских войск, а также предприняли 900 ударов беспилотниками и сбросы различных боеприпасов. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны России.В течение ночи украинские боевики 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции российских войск, осуществили 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросы различных боеприпасов.В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего ВС РФ все группировки российских войск в зоне спецоперации с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, пасхальное перемирие, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Нарушение Пасхального перемирия боевиками ВСУ: информация Минобороны РФ
ВСУ нарушили Пасхальное перемирие и ночью пытались атаковать позиции ВС России в Донбассе
12:16 20.04.2025 (обновлено: 12:53 20.04.2025)