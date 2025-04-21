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Задержанный в Крыму украинский агент дал показания о работе на СБУ

Задержанный в Крыму украинский агент дал показания о работе на СБУ - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Задержанный в Крыму украинский агент дал показания о работе на СБУ

Задержанный в Крыму агент СБУ должен был сообщать врагу данные о железнодорожных перевозках военной техники. Об этом он рассказал в ходе дачи признательных... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T11:39

2025-04-21T11:39

2025-04-21T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Задержанный в Крыму агент СБУ должен был сообщать врагу данные о железнодорожных перевозках военной техники. Об этом он рассказал в ходе дачи признательных показаний.Житель Симферополя задержан за сотрудничество с иностранным государством, сообщил ранее в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Мужчина собирал и передавал в СБУ данные о российских военных объектах.Кроме того, он передал Украине фото военных сооружений, которые сфотографировал прогуливаясь по парку в Форосе, когда был в отпуске.По словам задержанного, сотрудник СБУ, который вышел с ним на связь и предложил шпионить в пользу Киева, являлся его бывшим одноклассником.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали украинского шпионаУкраинскую шпионку задержали в Херсонской областиШпионила и хранила взрывчатку: на Херсонщине задержана гражданка Украины

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2025

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