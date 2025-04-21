https://crimea.ria.ru/20250421/priznanie-kryma-i-kontrol-ssha-territorii-na-zaes-chto-predlozhili-ukraine-1145838006.html

Признание Крыма и контроль США территории на ЗАЭС: что предложили Украине

Признание Крыма и контроль США территории на ЗАЭС: что предложили Украине - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Признание Крыма и контроль США территории на ЗАЭС: что предложили Украине

США сообщили киевским властям, что ждут от них уступок, включая отказ от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T09:22

2025-04-21T09:22

2025-04-21T09:47

новости

сша

украина

переговоры

крым

заэс (запорожская атомная электростанция)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. США сообщили киевским властям, что ждут от них уступок, включая отказ от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС, сообщает газета Wall Street Journal.США рассматривают вариант создания нейтральной территории на Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине.По данным издания, в случае реализации такого плана контроль над этой территорией мог бы быть передан Вашингтону.По информации Wall Street Journal, в Вашингтоне ждут ответа Киева. Предполагается, что он будет предоставлен на встрече официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне, которая запланирована на конец этой недели.После этого, если позиции Штатов, ЕС и Украины совпадут, предложения могут быть направлены России, которую снова может посетить спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, пишет издание.Признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма стало бы хорошим сигналом для крымчан, что их законный выбор наконец-то начали уважать на Западе, выразил мнение первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.Заявления американских СМИ о возможном признании Крыма российским со стороны США звучат на фоне того, что окружению президента Штатов Дональда Трампа необходимо как-то выходить из сложной ситуации по урегулированию на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Признание Крыма российским: что для этого должно произойти – экспертМИД России: признание Крыма – вопрос времениКрым никогда не выйдет из состава России - конгресс США

https://crimea.ria.ru/20250420/zemlyami-i-lyudmi-ne-torguem-v-gd-otvetili-ssha-po-priznaniyu-statusa-kryma-1145823920.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, украина, переговоры, крым, заэс (запорожская атомная электростанция), россия