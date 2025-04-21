Признание Крыма и контроль США территории на ЗАЭС: что предложили Украине
Признание Крыма российским и контроль США территории на ЗАЭС предложили Украине – СМИ
09:22 21.04.2025 (обновлено: 09:47 21.04.2025)
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. США сообщили киевским властям, что ждут от них уступок, включая отказ от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС, сообщает газета Wall Street Journal.
США рассматривают вариант создания нейтральной территории на Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине.
"Еще одна идея США, по словам западных чиновников, заключается в том, чтобы обозначить территорию вокруг ядерного реактора в Запорожье как нейтральную", – указано в материале.
По данным издания, в случае реализации такого плана контроль над этой территорией мог бы быть передан Вашингтону.
По информации Wall Street Journal, в Вашингтоне ждут ответа Киева. Предполагается, что он будет предоставлен на встрече официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне, которая запланирована на конец этой недели.
После этого, если позиции Штатов, ЕС и Украины совпадут, предложения могут быть направлены России, которую снова может посетить спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, пишет издание.
Признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма стало бы хорошим сигналом для крымчан, что их законный выбор наконец-то начали уважать на Западе, выразил мнение первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.
Заявления американских СМИ о возможном признании Крыма российским со стороны США звучат на фоне того, что окружению президента Штатов Дональда Трампа необходимо как-то выходить из сложной ситуации по урегулированию на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
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