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Ребенок подорвался на мине "колокольчик" в жилом доме под Белгородом - РИА Новости Крым, 20.04.2025
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Ребенок подорвался на мине "колокольчик" в жилом доме под Белгородом
Ребенок подорвался на мине "колокольчик" в жилом доме под Белгородом - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Ребенок подорвался на мине "колокольчик" в жилом доме под Белгородом
В селе Таврово Белгородского района в жилом доме взорвалась якобы недействующая мина, серьезно пострадал 12-летний ребенок. Об этом сообщили губернатор... РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T19:38
2025-04-20T19:41
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происшествия
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белгородская область
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. В селе Таврово Белгородского района в жилом доме взорвалась якобы недействующая мина, серьезно пострадал 12-летний ребенок. Об этом сообщили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По предварительной информации, ранее семье из Таврово подарили мину "колокольчик". Боеприпас якобы был обезврежен, и он оставался в доме все это время. Сегодня семью навестили гости с ребенком. Мина оказалась в руках 12-летнего мальчика. Предположительно, боеприпас выпал и сдетонировал, - написал губрнатор.В результате ребенок получил тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги. Его экстренно доставили в детскую областную клиническую больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Гладков уточняет, что правоохранительные органы ведут проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства: как мина оказалась в доме, почему не была изъята и каким образом ребенок получил к ней доступ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал двоих детей и женщину под БелгородомРебенок погиб и еще двое детей пострадали в ДТП в Ростовской областиПожар унес жизни четверых маленьких детей в Челябинской области
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новости, происшествия, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков
Ребенок подорвался на мине "колокольчик" в жилом доме под Белгородом

Под Белгородом ребенок подорвался на мине "колокольчик" у себя в квартире

19:38 20.04.2025 (обновлено: 19:41 20.04.2025)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМина "колокольчик" в Шебекино
Мина колокольчик в Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. В селе Таврово Белгородского района в жилом доме взорвалась якобы недействующая мина, серьезно пострадал 12-летний ребенок. Об этом сообщили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, ранее семье из Таврово подарили мину "колокольчик". Боеприпас якобы был обезврежен, и он оставался в доме все это время. Сегодня семью навестили гости с ребенком. Мина оказалась в руках 12-летнего мальчика. Предположительно, боеприпас выпал и сдетонировал, - написал губрнатор.
"Как мина попала в дом, зачем хозяева оставили ее дома, почему родители разрешили ребенку взять ее в руки - уверен, выяснит следствие. Но беда случилась: мальчик взял мину в руки, она выпала и сдетонировала", – пишет в своем ТГ-канале губернатор.
В результате ребенок получил тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги. Его экстренно доставили в детскую областную клиническую больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Гладков уточняет, что правоохранительные органы ведут проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства: как мина оказалась в доме, почему не была изъята и каким образом ребенок получил к ней доступ.
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