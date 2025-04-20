https://crimea.ria.ru/20250420/rebenok-podorvalsya-na-min-kolokolchik-v-zhilom-dome-pod-belgorodom--1145836335.html

Ребенок подорвался на мине "колокольчик" в жилом доме под Белгородом

Ребенок подорвался на мине "колокольчик" в жилом доме под Белгородом - РИА Новости Крым, 20.04.2025

Ребенок подорвался на мине "колокольчик" в жилом доме под Белгородом

В селе Таврово Белгородского района в жилом доме взорвалась якобы недействующая мина, серьезно пострадал 12-летний ребенок. Об этом сообщили губернатор... РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T19:38

2025-04-20T19:38

2025-04-20T19:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. В селе Таврово Белгородского района в жилом доме взорвалась якобы недействующая мина, серьезно пострадал 12-летний ребенок. Об этом сообщили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По предварительной информации, ранее семье из Таврово подарили мину "колокольчик". Боеприпас якобы был обезврежен, и он оставался в доме все это время. Сегодня семью навестили гости с ребенком. Мина оказалась в руках 12-летнего мальчика. Предположительно, боеприпас выпал и сдетонировал, - написал губрнатор.В результате ребенок получил тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги. Его экстренно доставили в детскую областную клиническую больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Гладков уточняет, что правоохранительные органы ведут проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства: как мина оказалась в доме, почему не была изъята и каким образом ребенок получил к ней доступ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал двоих детей и женщину под БелгородомРебенок погиб и еще двое детей пострадали в ДТП в Ростовской областиПожар унес жизни четверых маленьких детей в Челябинской области

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новости, происшествия, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков