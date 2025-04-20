https://crimea.ria.ru/20250420/narushennoe-vsu-peremirie-i-priznanie-kryma-amerikoy-glavnoe-za-den-1145834499.html

Нарушенное ВСУ перемирие и признание Крыма Америкой: главное за день

Нарушенное ВСУ перемирие и признание Крыма Америкой: главное за день - РИА Новости Крым, 20.04.2025

Нарушенное ВСУ перемирие и признание Крыма Америкой: главное за день

США рассматривает возможность признать Крым частью России – в Государственной Думе ответили на заявление. В США Киев обозначили частью России на трансляции... РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T21:33

2025-04-20T21:33

2025-04-20T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. США рассматривает возможность признать Крым частью России – в Государственной Думе ответили на заявление. В США Киев обозначили частью России на трансляции пасхальных богослужений. В зоне спецоперации побывали более двух тысяч священников. В нарушение Пасхального перемирия боевики ВСУ пытались атаковать Крым. Под Белгородом от удара дрона ВСУ пострадали двое детей и женщина. Пятеро детей погибли на пожаре в Астрахани.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пятеро детей погибли на пожаре в АстраханиНа пожаре в частном доме в Астрахани погибли пятеро детей, следственные органы проводят проверку, сообщает ГСУ СК России по Астраханской области.По версии следствия, ночью 20 апреля 2025 года произошло возгорание частного дома на одной из улиц в городе.В США назвали Киев частью РоссииПри трансляции Пасхальных богослужений на американском телеканале Fox News Киев обозначили как часть России.В ходе трансляции торжественных литургий из Ватикана, Москвы и Киева последний был обозначен на кадре с видами собора в украинской столице как "Киев, Россия".Телеканал чередовал видео из храмов, включая в прямом эфире молитвы священнослужителей.В зоне СВО побывали более двух тысяч священниковБолее двух тысяч священнослужителей побывали "за ленточкой" с начала спецоперации, многие бойцы приняли крещение в праввославную веру. Об этом сообщил врио руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин."За время с начала СВО больше двух тысяч священнослужителей побывали не просто в зоне конфликта, а именно на "передке", где служили в блиндажных храмах <...> мы окормляем, крестим там и крестим много, там десятки тысяч крещенных. Сотни тысяч причастников за эти годы. Исповедников и причастников много", - сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".В пасхальное перемирие ВСУ пытались атаковать КрымВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, применили 48 беспилотников, один из них пытался атаковать Крым, сообщили в Минобороны РФ."В течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один – по территории Крыма", – сказано в сводке военного ведомства РФ.Дрон ВСУ атаковал двоих детей и женщину под БелгородомВ Белгородском районе в селе Нечаевка от атаки дрона пострадали двое детей и женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его словам, пострадавшие находятся в больнице. Атаку производили FPV-дроном."У врага ничего человеческого нет. Что такое FPV-дрон? Это оператор, который точно понимает, по кому он наносит удар. Он видел, что пытается убить детей", – прокомментировал ситуацию Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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