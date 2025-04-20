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Нарушенное ВСУ перемирие и признание Крыма Америкой: главное за день
Нарушенное ВСУ перемирие и признание Крыма Америкой: главное за день - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Нарушенное ВСУ перемирие и признание Крыма Америкой: главное за день
США рассматривает возможность признать Крым частью России – в Государственной Думе ответили на заявление. В США Киев обозначили частью России на трансляции... РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T21:33
2025-04-20T21:33
2025-04-20T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. США рассматривает возможность признать Крым частью России – в Государственной Думе ответили на заявление. В США Киев обозначили частью России на трансляции пасхальных богослужений. В зоне спецоперации побывали более двух тысяч священников. В нарушение Пасхального перемирия боевики ВСУ пытались атаковать Крым. Под Белгородом от удара дрона ВСУ пострадали двое детей и женщина. Пятеро детей погибли на пожаре в Астрахани.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пятеро детей погибли на пожаре в АстраханиНа пожаре в частном доме в Астрахани погибли пятеро детей, следственные органы проводят проверку, сообщает ГСУ СК России по Астраханской области.По версии следствия, ночью 20 апреля 2025 года произошло возгорание частного дома на одной из улиц в городе.В США назвали Киев частью РоссииПри трансляции Пасхальных богослужений на американском телеканале Fox News Киев обозначили как часть России.В ходе трансляции торжественных литургий из Ватикана, Москвы и Киева последний был обозначен на кадре с видами собора в украинской столице как "Киев, Россия".Телеканал чередовал видео из храмов, включая в прямом эфире молитвы священнослужителей.В зоне СВО побывали более двух тысяч священниковБолее двух тысяч священнослужителей побывали "за ленточкой" с начала спецоперации, многие бойцы приняли крещение в праввославную веру. Об этом сообщил врио руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин."За время с начала СВО больше двух тысяч священнослужителей побывали не просто в зоне конфликта, а именно на "передке", где служили в блиндажных храмах <...> мы окормляем, крестим там и крестим много, там десятки тысяч крещенных. Сотни тысяч причастников за эти годы. Исповедников и причастников много", - сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".В пасхальное перемирие ВСУ пытались атаковать КрымВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, применили 48 беспилотников, один из них пытался атаковать Крым, сообщили в Минобороны РФ."В течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один – по территории Крыма", – сказано в сводке военного ведомства РФ.Дрон ВСУ атаковал двоих детей и женщину под БелгородомВ Белгородском районе в селе Нечаевка от атаки дрона пострадали двое детей и женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его словам, пострадавшие находятся в больнице. Атаку производили FPV-дроном."У врага ничего человеческого нет. Что такое FPV-дрон? Это оператор, который точно понимает, по кому он наносит удар. Он видел, что пытается убить детей", – прокомментировал ситуацию Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. США рассматривает возможность признать Крым частью России – в Государственной Думе ответили на заявление. В США Киев обозначили частью России на трансляции пасхальных богослужений. В зоне спецоперации побывали более двух тысяч священников. В нарушение Пасхального перемирия боевики ВСУ пытались атаковать Крым. Под Белгородом от удара дрона ВСУ пострадали двое детей и женщина. Пятеро детей погибли на пожаре в Астрахани.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Пятеро детей погибли на пожаре в Астрахани
На пожаре в частном доме в Астрахани погибли
пятеро детей, следственные органы проводят проверку, сообщает ГСУ СК России по Астраханской области.
По версии следствия, ночью 20 апреля 2025 года произошло возгорание частного дома на одной из улиц в городе.
"После ликвидации пожара были обнаружены тела пятерых детей в возрасте от 4 до 11 лет. Матери погибших детей дома не было", – сказано в сообщении СК.
В США назвали Киев частью России
При трансляции Пасхальных богослужений на американском телеканале Fox News Киев обозначили
как часть России.
В ходе трансляции торжественных литургий из Ватикана, Москвы и Киева последний был обозначен на кадре с видами собора в украинской столице как "Киев, Россия".
Телеканал чередовал видео из храмов, включая в прямом эфире молитвы священнослужителей.
В зоне СВО побывали более двух тысяч священников
Более двух тысяч священнослужителей побывали "за ленточкой"
с начала спецоперации, многие бойцы приняли крещение в праввославную веру. Об этом сообщил врио руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.
"За время с начала СВО больше двух тысяч священнослужителей побывали не просто в зоне конфликта, а именно на "передке", где служили в блиндажных храмах <...> мы окормляем, крестим там и крестим много, там десятки тысяч крещенных. Сотни тысяч причастников за эти годы. Исповедников и причастников много", - сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
В пасхальное перемирие ВСУ пытались атаковать Крым
ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, применили
48 беспилотников, один из них пытался атаковать Крым, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один – по территории Крыма", – сказано в сводке военного ведомства РФ.
Дрон ВСУ атаковал двоих детей и женщину под Белгородом
В Белгородском районе в селе Нечаевка от атаки дрона пострадали
двое детей и женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавшие находятся в больнице. Атаку производили FPV-дроном.
"У врага ничего человеческого нет. Что такое FPV-дрон? Это оператор, который точно понимает, по кому он наносит удар. Он видел, что пытается убить детей", – прокомментировал ситуацию Гладков.
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