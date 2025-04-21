https://crimea.ria.ru/20250421/medpomosch-pod-ognem-vrachi-khersonschiny-prodolzhayut-rabotat-u-linii-fronta-1145803535.html

Медпомощь под огнем: врачи Херсонщины продолжают работать у линии фронта

Медпомощь под огнем: врачи Херсонщины продолжают работать у линии фронта - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Медпомощь под огнем: врачи Херсонщины продолжают работать у линии фронта

Медицинские учреждения в 15-километровой зоне на левом берегу Днепра в Херсонской области оказывают помощь местным жителям, несмотря на постоянные обстрелы со... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T08:33

2025-04-21T08:33

2025-04-21T08:54

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ГЕНИЧЕСК, 21 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Медицинские учреждения в 15-километровой зоне на левом берегу Днепра в Херсонской области оказывают помощь местным жителям, несмотря на постоянные обстрелы со стороны боевиков ВСУ. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила министр здравоохранения региона Елена Борчанинова.При необходимости оказания специализированной медпомощи либо тех видов помощи, специалистов по которым нет на территории 15 километровой зоны, пациентов вывозят и доставляют в другие медицинские организации, отметила министр.Борчанинова уточнила, что ранее больница в Голопристанском районе был эвакуирована, и теперь она оказывает помощь через амбулатории в селах Бехтери и Железный Порт Скадовского района, а также через мобильные службы и фельдшерско-акушерские пункты.Больницы в Каховке и Алешках работают в обычном режиме, Новокаховская больница частично эвакуирована, но медицинские услуги продолжают оказываться в Новой Каховке, добавила она.Глава минздрава региона также отметила, что из 15-километровой зоны поступает очень много пациентов, получающих ранения в результате атак со стороны ВСУ, поэтому в этой ситуации особо важна работа скорой медицинский помощи. На данный момент в Херсонской области работает 31 бригада, из них четыре врачебные бригады, остальные – фельдшерские.В состав областного Территориального центра медицинской помощи и медицины катастроф входят семь станций и семь подстанций, а также пункты постоянного базирования. Все структурные подразделения равномерно распределены по всей Херсонской области, чтобы обеспечить общедоступность медпомощи в экстренных и неотложных состояниях, подчеркнула Борчанинова.В среднем радиус обслуживания составляет 30 километров, максимальное время ожидания – 20 минут от момента вызова до приезда бригады скорой помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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