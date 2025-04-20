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Шашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штраф
Шашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штраф - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Шашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штраф
В период пожароопасного сезона жарить шашлыки в Крыму можно в специально оборудованных местах, которые оснащены всем необходимым с точки зрения пожарной... РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T20:44
2025-04-20T20:44
2025-04-20T20:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В период пожароопасного сезона жарить шашлыки в Крыму можно в специально оборудованных местах, которые оснащены всем необходимым с точки зрения пожарной безопасности. В заповедниках полуострова таких мест три, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым директор "Заповедного Крыма" Артур Мурзаханов."У нас на территории есть специально отведенные места, где можно прийти и отдохнуть. Таких мест три", - рассказал он.По информации "Заповедного Крыма", все они находятся на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Это - "Черешневый сад", "Озеро у кордона" и "Кордон Ай-Петри". Там обустроены пикниковые зоны со скамьями, столами и костровыми чашами.Ранее замначальника республиканского главка – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главка МЧС России по Крыму Игорь Скуртул сообщил, что в Крыму за пожарной безопасностью следят около 260 межведомственных групп, куда входят сотрудники МЧС, муниципалитетов и другие специалисты.С 1 апреля в Крыму установлен пожароопасный сезон, который подразумевает введение ряда ограничений. За нарушения предусмотрена ответственность. При выявлении явных нарушений противопожарного режима и угрозе распространения огня, необходимо набирать экстренные номера телефонов: 101, 112 или 102.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как продлить отдых на майские праздникиКак правильно поставить мангал на даче: в МЧС рассказали правилаЛеса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдением
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, новости крыма, шашлык, общество, гу мчс рф по республике крым, пожароопасный сезон в крыму, природа, фгбу "заповедный крым", леса крыма
Шашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штраф
Как в заповедниках Крыма пожарить шашлык и не нарваться на штраф
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В период пожароопасного сезона жарить шашлыки в Крыму можно в специально оборудованных местах, которые оснащены всем необходимым с точки зрения пожарной безопасности. В заповедниках полуострова таких мест три, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым директор "Заповедного Крыма" Артур Мурзаханов.
"У нас на территории есть специально отведенные места, где можно прийти и отдохнуть. Таких мест три", - рассказал он.
По информации "Заповедного Крыма", все они находятся на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Это - "Черешневый сад", "Озеро у кордона" и "Кордон Ай-Петри". Там обустроены пикниковые зоны со скамьями, столами и костровыми чашами.
"Эти места контролирует инспектор. Это большие поляны в районе Массандры, а также есть на Ай-Петри. Они оборудованы резервуарами с водой и все требования соблюдаются", - уточнил замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму "Заповедного Крыма" Владимир Добровольский.
Ранее замначальника республиканского главка – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главка МЧС России по Крыму Игорь Скуртул сообщил, что в Крыму за пожарной безопасностью следят около 260 межведомственных групп
, куда входят сотрудники МЧС, муниципалитетов и другие специалисты.
С 1 апреля в Крыму установлен пожароопасный сезон, который подразумевает введение ряда ограничений. За нарушения предусмотрена ответственность. При выявлении явных нарушений противопожарного режима и угрозе распространения огня, необходимо набирать экстренные номера телефонов: 101, 112 или 102.
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