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Леса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдением
Леса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдением - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Леса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдением
Около 65% лесных массивов Крыма круглосуточно отслеживаются пожарными с помощью камер видеонаблюдения. Об этом рассказал заместитель начальника главка МЧС... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T19:07
2025-04-15T19:07
2025-04-15T19:07
крым
гу мчс рф по республике крым
игорь скуртул
леса крыма
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Около 65% лесных массивов Крыма круглосуточно отслеживаются пожарными с помощью камер видеонаблюдения. Об этом рассказал заместитель начальника главка МЧС России по республике Игорь Скуртул на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым.Он добавил, на территории лесничеств размещены 45 камер. Подобным способом мониторинга пожаров в Крыму пользуются уже пять лет.На место выезжают лесопожарные формирования. Замначальника главка отметил, что благодаря такому быстрому реагированию большинство возгораний удается ликвидировать на начальной стадии без привлечения основных сил экстренных служб."В случае, если они не справляются собственными силами, уже после этого привлекается федеральная составляющая, то есть главное управление. Если мобильная техника не может добраться к месту, у нас на базе республики находятся два вертолета Ми-8, которые также несут дежурство на постоянной основе", – рассказал Скуртул.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушений"Внимание, опасность!" – как построена система SMS-оповещения в КрымуСтарт пожароопасного сезона в Крыму: ответственность ужесточат
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РИА Новости Крым
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крым, гу мчс рф по республике крым, игорь скуртул, леса крыма, безопасность
Леса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдением
Около 65% лесных массивов Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдением пожарных
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым.
Около 65% лесных массивов Крыма круглосуточно отслеживаются пожарными с помощью камер видеонаблюдения. Об этом рассказал заместитель начальника главка МЧС России по республике Игорь Скуртул на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым
.
Он добавил, на территории лесничеств размещены 45 камер. Подобным способом мониторинга пожаров в Крыму пользуются уже пять лет.
"При задымлении камера автоматически срабатывает, дают четкие координаты, где происходит задымление", – объясняет принцип работы системы Скуртул.
На место выезжают лесопожарные формирования. Замначальника главка отметил, что благодаря такому быстрому реагированию большинство возгораний удается ликвидировать на начальной стадии без привлечения основных сил экстренных служб.
"В случае, если они не справляются собственными силами, уже после этого привлекается федеральная составляющая, то есть главное управление. Если мобильная техника не может добраться к месту, у нас на базе республики находятся два вертолета Ми-8, которые также несут дежурство на постоянной основе", – рассказал Скуртул.
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