https://crimea.ria.ru/20240505/kak-pravilno-postavit-mangal-na-dache-v-mchs-rasskazali-pravila-1137045477.html

Как правильно поставить мангал на даче: в МЧС рассказали правила

Как правильно поставить мангал на даче: в МЧС рассказали правила - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Как правильно поставить мангал на даче: в МЧС рассказали правила

Во время действия особого противопожарного режима жарить мясо на открытом огне можно, но только на своих приусадебных участках. При этом следует правильно... РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T07:39

2024-05-05T07:39

2024-05-05T07:39

гу мчс рф по республике крым

совет эксперта

шашлык

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Во время действия особого противопожарного режима жарить мясо на открытом огне можно, но только на своих приусадебных участках. При этом следует правильно выбрать место для установки мангала или барбекю, сообщили в МЧС России.При этом запрещено разводить огонь в любых устройствах, если скорость порывов ветра достигает 10 метров в секунду и выше. При таких условиях искры от огня могут разлететься на окружающие объекты.Ранее в ведомстве уточнили, какие размеры штрафов установлены за нарушение правил пожарной безопасности. Максимальные суммы составляют для физических лиц – до 20, для должностных лиц – до 60 и для юридических лиц – до 800 тысяч рублей.В Крыму с первого апреля начался пожароопасный сезон. В этот период запрещается разводить костры и проводить работы с использованием открытого огня в лесах и на прилегающих территориях. Также действует запрет на сжигание сухой растительности и бытового мусора.Читайте также на РИА Новости Крым:Начинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреляПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаВ Крыму ввели запрет на посещение лесов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мчс рф по республике крым, совет эксперта, шашлык, природа, экология, штрафы, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)