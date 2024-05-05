Рейтинг@Mail.ru
Как правильно поставить мангал на даче: в МЧС рассказали правила - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240505/kak-pravilno-postavit-mangal-na-dache-v-mchs-rasskazali-pravila-1137045477.html
Как правильно поставить мангал на даче: в МЧС рассказали правила
Как правильно поставить мангал на даче: в МЧС рассказали правила - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Как правильно поставить мангал на даче: в МЧС рассказали правила
Во время действия особого противопожарного режима жарить мясо на открытом огне можно, но только на своих приусадебных участках. При этом следует правильно... РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T07:39
2024-05-05T07:39
гу мчс рф по республике крым
совет эксперта
шашлык
природа
экология
штрафы
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129466342_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_5d52a353e5bba9da7e8b519e746bfba0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Во время действия особого противопожарного режима жарить мясо на открытом огне можно, но только на своих приусадебных участках. При этом следует правильно выбрать место для установки мангала или барбекю, сообщили в МЧС России.При этом запрещено разводить огонь в любых устройствах, если скорость порывов ветра достигает 10 метров в секунду и выше. При таких условиях искры от огня могут разлететься на окружающие объекты.Ранее в ведомстве уточнили, какие размеры штрафов установлены за нарушение правил пожарной безопасности. Максимальные суммы составляют для физических лиц – до 20, для должностных лиц – до 60 и для юридических лиц – до 800 тысяч рублей.В Крыму с первого апреля начался пожароопасный сезон. В этот период запрещается разводить костры и проводить работы с использованием открытого огня в лесах и на прилегающих территориях. Также действует запрет на сжигание сухой растительности и бытового мусора.Читайте также на РИА Новости Крым:Начинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреляПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаВ Крыму ввели запрет на посещение лесов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129466342_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6eebac1c92703f4d72a8fda21a4f7314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс рф по республике крым, совет эксперта, шашлык, природа, экология, штрафы, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Как правильно поставить мангал на даче: в МЧС рассказали правила

В МЧС рассказали о правилах установки мангалов на приусадебных участках

07:39 05.05.2024
 
© РИА Новости КрымШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Во время действия особого противопожарного режима жарить мясо на открытом огне можно, но только на своих приусадебных участках. При этом следует правильно выбрать место для установки мангала или барбекю, сообщили в МЧС России.
"В период действия особого противопожарного режима не запрещается готовить пищу на мангалах и в барбекю на приусадебных участках. От строений мангал нужно располагать на расстоянии более 5 метров, от насаждений - 30 метров. Территория должна быть очищена от листвы, сухой травы и горючих материалов в 2-метровом радиусе", - информирует Telegram-канал ведомства.
При этом запрещено разводить огонь в любых устройствах, если скорость порывов ветра достигает 10 метров в секунду и выше. При таких условиях искры от огня могут разлететься на окружающие объекты.
Ранее в ведомстве уточнили, какие размеры штрафов установлены за нарушение правил пожарной безопасности. Максимальные суммы составляют для физических лиц – до 20, для должностных лиц – до 60 и для юридических лиц – до 800 тысяч рублей.
В Крыму с первого апреля начался пожароопасный сезон. В этот период запрещается разводить костры и проводить работы с использованием открытого огня в лесах и на прилегающих территориях. Также действует запрет на сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Начинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреля
Пожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне риска
В Крыму ввели запрет на посещение лесов
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымСовет экспертаШашлыкПриродаЭкологияШтрафыНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:45Электровоз сошел с рельс под Ростовом - задерживаются пассажирские поезда
10:26В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение
10:03Как празднуют Пасху в Крыму - фоторепортаж
09:36Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи
09:03В честь святого русского князя: главный собор Симферополя – годы и судьбы
08:46В Бахчисарае появятся два новых микрорайона
08:17Где в Крыму чаще всего теряются туристы
07:39Как правильно поставить мангал на даче: в МЧС рассказали правила
07:01День Победы: о главном смысле православной Пасхи и традициях праздника
00:01Чего ждать от погоды в Крыму на Пасху
00:00Какой сегодня праздник: 5 мая
23:39Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
21:57Главное за день: 4 мая
21:38Крашеные цыплята и розы в печенье: как празднуют Пасху иностранцы в Крыму
21:29Пожар на складе под Симферополем ликвидирован
21:13Сколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму выросли
20:55В Севастополе вручили первые медали к 80-летию освобождения полуострова
20:33В Бахчисарайском районе Крыма вводят график подачи воды
20:13Мощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – власти
19:49Флот тренируется уничтожать диверсантов в Севастополе
Лента новостейМолния