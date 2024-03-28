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Пожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне риска

Пожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне риска - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Пожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне риска

Грядущий пожароопасный сезон будет сложнее, чем предыдущий. Самый высокий класс пожарной опасности прогнозируется в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T09:20

2024-03-28T09:20

2024-03-28T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Грядущий пожароопасный сезон будет сложнее, чем предыдущий. Самый высокий класс пожарной опасности прогнозируется в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и других регионах страны. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.По оценкам Росгидромета, самый высокий класс пожарной опасности с конца апреля ожидается в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также на юге Уральского и Сибирского округов. Регионам поручено заранее принять профилактические меры. "Регионам необходимо заранее предпринять все меры по борьбе и профилактике ландшафтных пожаров", - подчеркнула Абрамченко.В их числе - меры пожарной безопасности на сельскохозяйственных землях во время проведения комплекса полевых работ. По поручению Абрамченко, регионам в ближайшие две недели предстоит совместно с МЧС, Минприроды и Рослесхозом завершить подготовительные мероприятия и устранить замечания надзорных ведомств.Пожароопасный сезон в Крыму в этом году стартует 1 апреля. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на официальном портале республиканского правительства. Этот сезон устанавливается исходя из совокупности высоких температур и малого количества осадков, что повышает вероятность возникновения природных пожаров. Ранее замначальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул сообщил РИА Новости Крым, что крымские леса от пожаров защищает система противопожарного мониторинга "Лесохранитель".Читайте также на РИА Новости Крым:Защита природы – дело семейное: природное чувство МурзахановыхСамые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости КрымПикник с шашлыками и без штрафа: топ-7 мест для отдыха в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, правительство россии, пожар, безопасность, природа, минприроды рф